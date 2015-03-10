Сергей Капков освобожден от должности главы департамента культуры

Сергей Капков покинул пост главы городского департамента культуры

Сергей Капков освобожден от должности руководителя департамента культуры города Москвы по собственной инициативе. На его должность назначен Александр Кибовский, ранее возглавлявший департамент культурного наследия Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил во время заседания президиума правительства Москвы.

Сергей Капков возглавил столичный департамент культуры в 2011 году. Ранее он занимал должность директора Парка Горького.

За четыре года Капков провел множество реформ. Например, он отменил плату за билеты в московские музеи в дни новогодних и рождественских каникул, разработал единый городской стандарт благоустройства парков, провел работу по обновлению театров и развитию пешеходных зон в центре города.

Новый глава департамента Александр Кибовский с 2010 года руководил Мосгорнаследием. Ранее он два года возглавлял Росохранкультуру.

По словам Кибовского, все наработки Сергея Капковка будут сохранены, никакой революции не предвидится. "Я практик, а не теоретик, хочу, чтобы судили по делам. Мы и в дальнейшем будем радовать москвичей фестивалями и другими культурными делами".

Во время работы Александра Кибовского в департаменте была запущена программа "Рубль за метр", в рамках которой инвесторам предоставляются в аренду объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Годовая арендная плата устанавливается контрактом на период реставрации объекта и снижается до одного рубля за квадратный метр по окончании ремонтно-восстановительных работ. За время действия программы в аренду было сдано 17 объектов культурного наследия.

При Кибовском была реформирована так называемая сносная комиссия. Вместо нее создали Комиссию при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия. Комиссия устанавливает охранный статус зданий или культурных объектов. Также департамент проводил активную работу по реставрации памятников истории и культуры.Так, только в 2014 году за счет частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и архитектуры.

"Максимальное приближение": Сергей Капков

Архитектор и бывший советник Александра Кибовского Николай Переслегин считает, что новый руководитель ведомства будет стараться сохранить все, что делал Сергей Капков, и "продолжит украшать город".

"Я знаю его как очень сильного руководителя, который умеет собирать очень профессиональную команду. Он профессиональный и современный управленец", - сказал Переслегин.

По мнению председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова, Александр Кибовский очень грамотно и профессионально ведет свои дела на государственной службе.

"Александр Кибовский переживает за Москву, за ее культурное наследие. Можно сказать, он в хорошем смысле одержим своим делом", - сказал Герасимов.

Депутат считает, что на данный момент все работы в области культурного наследия столицы осуществляются на высоком уровне . "То количество учреждений культуры, которые сегодня отреставрированы, где фасады, где капитальный ремонт – просто огромная работа проделана", - отметил собеседник.

Место Кибовского в Мосгорнаследии занял Алексей Емельянов, ранее занимавший пост первого заместителя главы департамента культурного наследия, а также руководителя рабочей группы при Комиссии по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности.