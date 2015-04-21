5'nizza выпустила первую песню после воссоединения группы

Фото: instagram.com/babkin_official
Группа 5'nizza выпустила первый за девять лет сингл. Песня I Believe In You была презентована в эфире радиостанции "Аристократы".
"У нас получилось сделать новую песню, это важно. Мы собрались у меня дома в Харькове. Сели, нас поперло и мы сделали пять новых песен, три из которых вы скоро услышите. Одну решили отложить, потому что Сереге она не очень нравится. Мы ее еще даже не записали", – заявил в эфире Андрей Запорожец.
Ранее отрывок песни был опубликован в профиле Instagram Сергея Бабкина. Также отрывки новых песен можно найти и в профиле Sunsay.
Напомним, о реюнионе Сергея Бабкина и Андрея Запорожца стало известно в начале марта. Столичный концерт состоится 5 июня в Stadium Live.
