21 апреля 2015, 11:18

Шоу-бизнес

5'nizza выпустила первую песню после воссоединения группы

Фото: instagram.com/babkin_official

Группа 5'nizza выпустила первый за девять лет сингл. Песня I Believe In You была презентована в эфире радиостанции "Аристократы".

"У нас получилось сделать новую песню, это важно. Мы собрались у меня дома в Харькове. Сели, нас поперло и мы сделали пять новых песен, три из которых вы скоро услышите. Одну решили отложить, потому что Сереге она не очень нравится. Мы ее еще даже не записали", – заявил в эфире Андрей Запорожец.

Ранее отрывок песни был опубликован в профиле Instagram Сергея Бабкина. Также отрывки новых песен можно найти и в профиле Sunsay.

Напомним, о реюнионе Сергея Бабкина и Андрея Запорожца стало известно в начале марта. Столичный концерт состоится 5 июня в Stadium Live.

[html][/html]

5’nizza – харьковский музыкальный дуэт Андрея Sun Запорожца и Сергея Бабкина, исполнявший песни в стиле рэгги и фанк. Группа стала известна благодаря таким песням, как "Солдат", "Весна", "Ямайка", "Ты кидал" и другим. Коллектив просуществовал с 2000 по 2007 год. После распада музыканты занялись другими проектами. Так, Запорожец создал группу SunSay, а Сергей Бабкин занялся сольным творчеством.
