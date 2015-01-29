Золотые и редкие: стоит ли инвестировать средства в памятные монеты

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В последнем квартале 2014 года спрос на памятные и инвестиционные монеты в московских отделениях "Сбербанка" увеличился в 2,5 раза, сообщили M24.ru в кредитной организации.

M24.ru поговорило с экспертами о том, кто, как и зачем покупает монеты в Москве.

Какие монеты покупают москвичи

По данным соцопроса, проведенного несколько лет назад компанией SuperJob, 20% всех коллекционеров России - нумизматы. Коллекционирование монет превратилось в народное развлечение еще в советское время, а в постперестроечные годы многие москвичи начали привозить домой монетки стран-курортов.

Как ранее рассказывал M24.ru владелец одного из московских антикварных салонов, большинство коллекционеров-любителей собирают недорогие монеты. Москвичи уважают серии "Города воинской славы" и "Древние города России", или коллекционируют советские монеты от копейки до рубля.

Впрочем, многие считают монеты хорошим объектом для инвестиций.

По словам сотрудницы отдела нумизматики Московского дома книги Ларисы Иванюшиной, сейчас популярностью пользуются николаевские золотые червонцы и монеты Золотой Орды.

Из современных серий покупателей чаще всего интересует "200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года". В этой серии была выпущена монета номиналом 25 тысяч рублей. На реверсе монеты изображен храм Христа Спасителя, а вокруг него на лавровом венке в медальонах - портреты Александра I, Кутузова, Витгенштейна, Давыдова, Багратиона и Барклая де Толли. Весит такая монета больше 3 килограммов.

Последние выпущенные в России серии включают монеты с изображением Крыма и Севастополя. На обеих монетах на фоне очертаний Крымского полуострова отчеканена дата проведения референдума о статусе Крыма и Севастополя - 18.03.2014. Монеты поступили в обращение в октябре 2014 года.

С полуостровом связана и еще одна нумизматическая редкость - монеты достоинством в 1 и 5 копеек, отчеканенные Московским монетным двором в 2014 году специально для Крыма. Для остальных регионов России их чеканка была прекращена в 2009 году.

Фото: ТАСС/Николай Галкин



Как инвестировать в монеты

По мнению советника Института современного развития Никиты Масленникова, вкладывать деньги в монеты нужно с осторожностью. Цены на драгоценные металлы постоянно меняются: так за последние 7 лет унция золота подешевела на 400 долларов.

Если желание купить редкую монету не покидает, Масленников советует выбирать редкие экземпляры, имеющие ценность в среде коллекционеров.

Возможно, стоит присмотреться к серии "Российская федерация". В 2010 году ЦБ РФ выпустил в этой серии два вида десятирублевых монет - "Чеченская республика" и "Ямало-Ненецкий автономный округ". Их тираж ограничивался сотней тысяч экземпляров. Сейчас средняя цена монеты "Чечня" - 6 тысяч рублей. Десятирублевка с ЯНАО стоит и того больше – около 15.

Эксперт подтвердил, что россияне проявили заметный интерес к монетам в конце 2014 года. "Я думаю, это связано с шоком, которое мы испытали после падения рубля. Многие начали задумываться, куда вложить деньги, чтобы все окончательно не сгорело. И, конечно, многим в голову пришло купить что-то, содержащее драгоценный металл", - пояснил Масленников.

Инвестиционные и памятные монеты Инвестиционные монеты - это монеты из драгоценного металла (золота, серебра, платины, палладия), предназначенные для сохранения и накопления денег. Инвестиционные монеты - это монеты из драгоценного металла (золота, серебра, платины, палладия), предназначенные для сохранения и накопления денег. На современных инвестиционных монетах обычно указывают их массу или массу содержащегося в них драгоценного металла, обычно в унциях. Как правило, на них также чеканят номинальную стоимость. Однако в магазинах и банках монета всегда стоит дороже. Первой инвестиционной монетой принято считать южноафриканский крюгерранд, выпущенный в 1967 году. К инвестиционным монетам относятся памятные - выпущенные в память о важных событиях. Кроме того, памятными считаются и рудничные монеты, которые делают из металла только что открытого рудника или намытого золота. Памятные монеты имеют соответствующую надпись.



Отметим, всего в декабре московские отделения "Сбербанка" продали 61 тысячу инвестиционных и памятных монет. Как отметили в банке, особым спросом в течение всего года пользовались монеты олимпийской тематики. При этом в конце года сотрудники "Сбербанка" отметили спрос на приобретение дорогих золотых монет массой от килограмма.

Елена Тимофеева