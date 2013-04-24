В Москве задержаны аферисты, сбывавшие ценные бумаги Сбербанка

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала участников преступной группы, которых подозревают в изготовлении и сбыте фальшивых ценных бумаг Сбербанка. Под видом предпринимателя на них вышел сотрудник правоохранительных органов, который согласился приобрести за 6,5 миллионов рублей поддельный депозитный сертификат, якобы свидетельствующий о размещении в банке вклада на сумму 43 миллиона рублей.

При получении требуемой суммы трое участников группы были задержаны. В отношении них возбудили уголовное дело по статье "изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное в крупном размере". В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство об их аресте, и разыскиваются остальные участники группы.

Как сообщает пресс-служба МВД России, в ходе обысков у подозреваемых были изъяли документы, поддельные бланки ценных бумаг и готовые банковские гарантии.