Сбербанк готов выдавать льготную ипотеку под 11,9% годовых

Сбербанк установит ставку 11,9% годовых для ипотеки с государственной поддержкой. До 1 марта 2016 года клиентам планируется выдать 200 миллиардов рублей на покупку жилья, сообщается на сайте банка.

Согласно условиям программы, ипотечные кредиты по льготной ставке можно брать только на приобретение жилья на первичном рынке. Размер первоначального взноса должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья.

Сумма кредита ограничена 3 миллионами рублей. Исключение делается для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – в этих регионах на покупку жилья можно взять до 8 миллионов рублей.

Срок выплаты кредита – до 30 лет включительно для всех категорий заемщиков.

Напомним, в понедельник, 23 марта правительство России снизило процентную ставку по льготным ипотечным кредитам с 13% до 12%.

Соответствующее постановление было принято в рамках антикризисных мер правительства. Ранее инициативу Минстроя России и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о снижении ставки поддержала правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции.

Решение снизить ипотечную ставку связано с понижением ключевой ставки ЦБ России с 15 до 14 процентов.