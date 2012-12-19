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Бизнес

19 декабря 2012, 21:20

Сбербанк покупает "Яндекс.Деньги" за 60 миллионов долларов

Сбербанк Яндекс бизнес электронные кошельки

Фото: ИТАР-ТАСС

Сбербанк покупает 75% минус 1 доля в капитале сервиса "Яндекс.Деньги" за 60 миллионов долларов. При этом поисковик "Яндекс" останется владельцем блокирующего пакета сервиса.

Завершение сделки планируется на первый квартал 2013 года. "На данный момент все ключевые условия согласованы. Срок закрытия зависит от выполнения обычных для подобных сделок процедур, включая получение необходимых одобрений от регуляторов", - говорится в пресс-релизе Сбербанка.

После сделки сервисом "Яндекс.Деньги" продолжит руководить Евгения Завалишина.

Сейчас технические специалисты "Яндекс.Денег" и Сбербанка уже начали подготовку к реализации совместных проектов. Новые продукты будут выпускаться под брендом и на основе технологий "Яндекс.Денег". После закрытия сделки пользователи money.yandex.ru останутся клиентами небанковской кредитной организации "Яндекс.Деньги", действующей на основании лицензии Банка России.

"Мир онлайн-платежей стремительно меняется, электронные деньги выходят за пределы интернета. Мы долго искали партнера, чтобы выйти на новый уровень. Но эта возможность рассматривалась только в контексте совместного развития сервиса. Мы рады, что таким партнером стал именно Сбербанк", — заявил генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож.

Напомним, "Яндекс.Деньги" — крупнейшая электронная платежная система в Рунете, которая предлагает возможность оплаты товаров и услуг. На данный момент в системе зарегистрировано более 12 миллионов счетов, каждый день открывается более 9 тысяч новых. За первые три квартала 2012 года выручка компании составила более 370 миллионов рублей. До 15% населения России совершает оплаты "Яндекс-Деньгами" хотя бы раз в полгода.

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