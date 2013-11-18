Некоторые отделения Сбербанка из-за сбоев не могли проводить операции

Фото: ИТАР-ТАСС

В ряде московских отделений Сбербанк не может обслуживать клиентов из-за невозможности проведения операций из-за технического сбоя, сообщило в понедельник агентство экономической информации "Прайм".

Так, в отделении банка на улице Народного Ополчения на западе Москвы менеджер вышел и сказал, что "никакие операции провести невозможно, так как легла система… так по всей Москве". Стоявшие в очереди клиенты, в частности, хотели перевести деньги, обналичить или оплатить счета.

В отделении Сбербанка на Зубовском бульваре в центре города корреспонденту агентства не удалось получить справку для посольства, так как менеджеры тоже сослались на технический сбой в программном обеспечении. По словам менеджера этого отделения, чьи слова приводит "Прайм", сбой, скорее всего, системный, то есть затронул не одно отделение.

Вместе с тем, как передает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка, в понедельник начиная с 15.15 действительно не производилось обслуживание клиентов у операционистов, не проводились операции по срочным вкладным счетам через Сбербанк-Онлайн. Между тем все операции с банковскими картами были доступны.

К настоящему моменту обслуживание практически восстановлено, сообщает телеканал.