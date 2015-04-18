Сбербанк временно ограничил прием пятитысячных купюр в терминалах

Сбербанк ограничил прием пятитысячных купюр в некоторых терминалах

Сбербанк временно ограничил прием пятитысячных купюр в некоторых терминалах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Купюры не принимает лишь незначительная часть банкоматов с функцией взноса наличных. При этом москвичи по-прежнему смогут пополнять свои счета купюрами любого достоинства в отделениях банка. Или же возможно позвонить в контакт-центр и узнать о местонахождении ближайшего терминала.

Мера это временная и принята, чтобы обезопасить банк от подделок.

Отметим, что в прошлом году Центробанк выявил порядка 60 тысяч фальшивых пятитысячных купюр. Это на 70 процентов больше, чем годом ранее.

В ЦБ считают, что число фальшивых купюр меньшего номинала снизилось из-за роста инфляции. Так, тысячных банкнот за год подделали 16,5 тысяч штук, но по сравнению с 2013 годом их количество уменьшилось в 1,7 раза. Число поддельных купюр номиналом 500 рублей снизилось за год в 3,5 раза.

Купюры достоинством 100 и 50 рублей массово не подделывают уже давно. За 2014 год в стране изготовили 306 фальшивых 100-рублевок и 147 банкнот достоинством 50 рублей.

Монеты также не пользуются популярностью у мошенников. Больше всего – 208 штук – в 2014 году подделали монет номиналом 5 рублей. Также полиция обнаружила семь фальшивых 10-рублевок и одну двухрублевую монету.

Больше всего фальшивые деньги распространены в Центральном федеральном округе (65 процентов от общего количества), меньше всего – в Крымском и Дальневосточном округах: по 0,5 процента на каждый.