Сбербанк временно ограничил прием пятитысячных купюр в терминалах

Сбербанк временно ограничил прием пятитысячных купюр в некоторых терминалах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Купюры не принимает лишь незначительная часть банкоматов с функцией взноса наличных. При этом москвичи по-прежнему смогут пополнять свои счета купюрами любого достоинства в отделениях банка. Или же возможно позвонить в контакт-центр и узнать о местонахождении ближайшего терминала.
Мера это временная и принята, чтобы обезопасить банк от подделок.
Отметим, что в прошлом году Центробанк выявил порядка 60 тысяч фальшивых пятитысячных купюр. Это на 70 процентов больше, чем годом ранее.
В ЦБ считают, что число фальшивых купюр меньшего номинала снизилось из-за роста инфляции. Так, тысячных банкнот за год подделали 16,5 тысяч штук, но по сравнению с 2013 годом их количество уменьшилось в 1,7 раза. Число поддельных купюр номиналом 500 рублей снизилось за год в 3,5 раза.
Купюры достоинством 100 и 50 рублей массово не подделывают уже давно. За 2014 год в стране изготовили 306 фальшивых 100-рублевок и 147 банкнот достоинством 50 рублей.
Монеты также не пользуются популярностью у мошенников. Больше всего – 208 штук – в 2014 году подделали монет номиналом 5 рублей. Также полиция обнаружила семь фальшивых 10-рублевок и одну двухрублевую монету.
Больше всего фальшивые деньги распространены в Центральном федеральном округе (65 процентов от общего количества), меньше всего – в Крымском и Дальневосточном округах: по 0,5 процента на каждый.
На лицевой стороне настоящей банкноты номиналом 5000 рублей изображен герб Хабаровска, который также меняет свой цвет от малинового до золотисто-зеленого. На орнаментальной ленте купюры (за изображением памятника Муравьеву-Амурскому) должны просматриваться темные буквы "РР". Если поменять угол наклона купюры, буквы становятся светлее.
На полях купюры номиналом в 5000 рублей также нанесены водяные знаки. Это портрет Муравьева-Амурского и число 5000. На водяных знаках отличаются участки, которые темнее или светлее основного фона. Переходы между ними должны быть плавными.