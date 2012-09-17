Сбербанк установит платежные терминалы в подъездах домов

Фото: www.sbrf.ru
Московский банк Сбербанка России начал устанавливать информационно-платежные терминалы в подъездах многоквартирных жилых домов. Первый такой терминал установлен в подъезде дома, расположенного на юго-западе столицы.
До конца года Сбербанк планирует разместить более 50 терминалов в подъездах.
С помощью терминала жильцы могут оплатить мобильную связь, счета за жилищные, коммунальные услуги, электроэнергию, телефон, интернет и другие услуги, сообщает пресс-служба банка.
Всего через терминал Сбербанка в Москве в настоящее время можно оплатить услуги более чем 4000 организаций, добавляется в материале.
