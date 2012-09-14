Ставки по кредитам могут возрасти

Фото: ИТАР-ТАСС

В России могут повыситься ставки по кредитам. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в связи с решением Центробанка повысить ставки рефинансирования.

Решение Центробанка подвергает дополнительному давлению и без того "очень неустойчивый экономический рост", заявил Греф по итогам заседания наблюдательного совета Сбербанка. По мнению банкира, ответом на эти действия будет дальнейший рост ставок на рынке, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что накануне Центробанк принял решение о повышении ставок рефинансирования и процентных ставок по своим операциям на 0,25% - до 8,25%.

"Совет директоров Банка России 13 сентября 2012 года принял решение повысить с 14 сентября 2012 года ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям Банка России на 0,25 процентного пункта", – говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

Как поясняется в документе, это решение принято "в связи с ростом цен и инфляционных ожиданий, увеличивающим риски превышения среднесрочных ориентиров Банка России по инфляции, а также с учетом оценки перспектив экономического роста".