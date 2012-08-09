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Происшествия

09 августа 2012, 15:05

Жительница Подмосковья отсудила у Сбербанка 104 тысячи рублей

Сбербанк штрафы Московская область ипотека кредиты суды

ИТАР-ТАСС

Луховицкий районный суд Подмосковья удовлетворил иск Ирины Мишиной к Сбербанку России. Как сообщает Мособлсуд, в иске она просила признать недействительными условия договора, обязавшего ее единовременно выплатить 86 400 рублей за оформление кредита. Мишина потребовала возврата выплаченных ею денег, а также взыскания с банка суммы процентов за пользование чужими деньгами в размере 14 630 рублей.

Истица указала, что 25 марта 2010 года между ней и Луховицким отделением Сбербанка был заключен договор на ипотечный кредит в размере 4 320 000 рублей под 16,25 % годовых. Пунктом 3.1 договора была предусмотрена обязанность заемщика уплатить кредитору единовременную комиссию в размере 86 400 рублей. Мишина эту сумму выплатила, но затем сделала вывод о неправомерности действий банка.

В судебном заседании истица поддержала свои исковые требования в полном объеме. Ответчик исковые требования не признал.

Суд пришел к выводу, что кредитор не имел права требовать от заемщицы выплаты дополнительной комиссии, поскольку согласно договору она и так была обязана выплачивать проценты по кредиту. Взыскание комиссии в таких случаях не предусмотрено ни Гражданским кодексом РФ, ни законом "О защите прав потребителей".

Суд удовлетворил иск Мишиной в полном объеме. Пункт 3.1 кредитного договора был признан недействительным. Со Сбербанка в пользу Мишиной было взысканы выплаченные ею 86 400 рублей, проценты за пользование ее деньгами на сумму 14 630 рублей и компенсация морального вреда на сумму 3 000 руб - итого 104 030 рублей. Также с ОАО "Сбербанк России" была взыскана госпошлина в размере 3 420 рублей 60 копеек и штраф 52 015 рублей.

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