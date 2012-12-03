"РБК daily": понедельник, 3 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший замминистра связи создал сайт для голосования за законопроекты

Бывший замглавы Минкомсвязи Илья Массух запускает сайт для сбора гражданских инициатив. Там будут собираться подписи россиян и продвигаться законопроекты, получившие наибольшую поддержку. Ценз прохода проекта в парламент — 100 тысяч электронных подписей. "РБК дейли"

МТС приучит абонентов к мобильному Интернету и смартфонам за свой счет

Компания МТС решила частично субсидировать продажу смартфонов на федеральном уровне. В ходе недавнего эксперимента оператор возвращал часть цены устройства на бонусный счет. В итоге оператор убедился, что абонент со смартфоном начинает платить за услуги на четверть больше из собственных средств, чем он тратил с обычным GSM-телефоном. Остальные операторы предпочитают приучать абонентов к мобильному Интернету другими способами. "РБК дейли"

Сбербанк не продал заемщиков

Сбербанк отказался от первой сделки по продаже проблемных кредитов (порядка 20 тыс. кредитных договоров) на сумму 5,6 млрд руб, потому что его не устроила цена, которую предложили участники рынка. В самой кредитной организации говорят, что ни один из потенциальных покупателей не соответствовал условиям конкурса. "РБК дейли"

Оппозиционеры в регионах объединяются в "Гражданскую Федерацию"

В субботу в Подмосковье состоялись переговоры представителей нескольких десятков протестных групп. Их цель – создание структуры, обеспечивающей межрегиональную координацию оппозиционных кампаний, и это должно произойти к весне. В процесс, получивший рабочее название "Гражданская Федерация", вовлечены известные правозащитные организации, гражданские движения и "белоленточники". "РБК дейли"

Президент возвращается к командировкам non-stop

Владимир Путин намерен наглядно доказать, что разговоры о его болезни сильно преувеличены. Ближайшие шесть дней президент проработает на выезде: помимо двух уже анонсированных заграничных командировок (Турция и Туркмения) он совершит четыре по России. По данным РБК daily, он примет в сочинской резиденции "Бочаров Ручей" премьера КНР Вэнь Цзябао, проинспектирует, как восстанавливается затопленный летом Крымск, и не исключено, что поучаствует в форуме РЖД. "РБК дейли"

Сенаторы хотят бороться с поддельными Dolce & Gabbana и Louis Vuitton

Совет Федерации предложил Госдуме рассмотреть поправки в КоАП, устраняющие пробел в части ответственности за производство, хранение и дистрибуцию контрафактных товаров. Чиновники считают, что проблема с подделками может обостриться в связи со вступлением России в ВТО. Изменения, предложенные Совфедом, многократно увеличивают штрафы для нарушителей. "РБК дейли"