"Эксперт": понедельник, 1 октября

Лекарство от спекулянтов

Российский фондовый рынок волатилен и зависим от спекулянтов. Поддержка государством пенсионных фондов и страховщиков жизни может дать рынку дефицитные длинные деньги и снять эту зависимость

В 2012 году совокупная долларовая капитализация 200 крупнейших российских эмитентов впервые с 2008 года уменьшилась. Рынок сжался на 20% – c 929 миллиардов до 743 миллиардов долларов и вернулся на уровень 2010 года.

Рынок акций тем не менее остается достаточно большим, хотя на нем все еще не хватает инструментов и ликвидных эмитентов. Правила на рынке сейчас диктуют спекулянты, в том числе иностранные: поток иностранного капитала в Россию или из страны за неделю может превышать 100 миллионов долларов. Стимулом для оздоровления рынка и снятия его со спекулятивной иглы должно стать развитие российских долгосрочных инвесторов. Начать нужно с ослабления государственных ограничений деятельности НПФ и компаний, занимающихся страхованием жизни. В результате рынок акций сможет получить участников, которые будут заинтересованы в его стабильном развитии.

Бухгалтерский самострел

Сверхжесткий бюджет на предстоящую трехлетку столкнет экономику на траекторию с темпами роста около 3% в год. Это будет означать невозможность достижения научно-технологического прорыва и фактический отказ от модернизации здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры

Четырнадцать суток до 1 октября, отведенные законопроекту о бюджете-2013-2015 на обсуждение в правительстве до внесения в Госдуму, выдались жаркими. Последний раз столь жесткое столкновение Минфина и Минэкономразвития по поводу идеологии и приоритетов бюджетной политики имело место полтора года назад, еще при экс-министре финансов Алексее Кудрине. Его бывший заместитель, а ныне преемник Антон Силуанов пошел дальше своего шефа: анализ законопроекта и комментарии вовлеченных в процесс лиц свидетельствуют о том, что степень пренебрежения долгосрочными задачами развития страны в этом документе беспрецедентна.

Суть подхода Минфина проста. Надо во что бы то ни стало снижать зависимость бюджета от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры и максимально увеличивать финансовые резервы государства на случай нового кризиса вне зависимости от состояния реального сектора экономики.

Приоритеты МЭР в экономической политике принципиально иные: слишком рьяное накопление резервных фондов не оправданно, умеренный дефицит бюджета и разумное бремя госдолга – посильная плата за модернизацию инфраструктуры, здравоохранения, образования и науки.

SPO по-быстрому

Стремительное вторичное размещение акций Сбербанка, которому аналитики не находят логического объяснения, скорее всего, заранее запланированное решение. Но история не закончена: в скором времени Сберу придется проводить допэмиссию, а ЦБ эту эмиссию выкупать

Руководители Сбербанка и ЦБ светятся от счастья, отчитываясь о проведенном SPO. Мажоритарный акционер Сбербанка – Банк России – продал на открытый рынок 7,6% акций и получил за это 5,1 миллиарда долларов. В результате доля ЦБ в уставном капитале Сбербанка сократилась до 50,1%. Таков итог сделки в цифрах.

SPO было встречено с большим оптимизмом. Однако эйфория топ-менеджеров во многом неоправданна. На самом деле очень дешево был продан небольшой, но стратегически важный пакет в крупнейшем финансовом институте страны. Теперь Сбербанку нужно думать о развитии, да так, чтобы не огорчить своих новых акционеров. Еще более сложная задача появилась у ЦБ: удержать контроль за главным банком страны.

Свиноводов поймали на "живка"

Европейцы готовят экспансию на рынок свинины России, вступившей в ВТО. "Если мы не хотим потерять собственное свиноводство, придется договариваться по новой", – считает президент Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

"В борьбе за свои интересы сдаваться нельзя. Для Евросоюза вопрос экспорта свинины, в том числе и в Россию, – это вопрос выживания, они так и говорят об этом. Но и для нас свиноводство принципиальный вопрос, поэтому надо биться до конца". Столь жесткая реакция Сергея Юшина понятна. По данным возглавляемой им Национальной мясной ассоциации (НМА), Евросоюз готовится поставлять нам ежегодно семь миллионов голов свиней. В пересчете на мясо это примерно треть нашего рынка. Оказалось, что в процессе переговоров Россия пропустила мощный удар по свиноводству – договорившись о квотах на поставку мяса, переговорщики "забыли" закрыть пошлиной ввоз живых свиней, "живка", что может грозить отрасли серьезным спадом.

За последние шесть лет в отечественном свиноводстве была проделана колоссальная работа – 250 миллиардов рублей частных инвестиций позволили, по сути, сформировать отрасль заново. Чтобы отечественные свиноводы могли спокойно конкурировать с мировыми производителями, необходимо еще как минимум шесть-восемь лет, считает г-н Юшин. Потенциал к развитию есть – на ближайшую пятилетку заявлено еще около 150 проектов стоимостью 350 миллиардов рублей. Увы, многие из них рискуют остаться нереализованными. Катастрофы, конечно, не случится – большинство построенных современных комплексов продолжат работать, правда, норма прибыли резко упадет, кто-то, возможно, не справится с погашением кредитов, и в итоге комплексы поменяют хозяев. Гораздо труднее придется хозяйствам, которые не успели модернизироваться (их все еще больше трети), – им, скорее всего, предстоит быстрое банкротство. О полном импортзамещении и уж тем более об экспорте мясных продуктов придется забыть на неопределенный срок. Шансов отыграть ситуацию назад немного, но они есть, для этого нужно начинать новые переговоры.

Также в статье: о последствиях вступления в ВТО, о развитии мясной отрасли, о конкуренции с европейскими производителями.

До следующего сезона

Неспособность игроков и клубов прийти к компромиссу по поводу зарплат может сделать перерыв в играх затяжным, что серьезно подорвет позиции хоккея в Северной Америке

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объединяющей 30 хоккейных клубов США и Канады, объявлен локаут. Это произошло после того, как игроки и владельцы клубов не смогли достигнуть соглашения о зарплатах и бонусах. Согласно истекшему 15 сентября соглашению, хоккеисты получали 57% доходов лиги. Руководители клубов предлагают с сезона 2012/13 года сократить долю игроков до 49%, а в последующие четыре года уменьшить ее до 47%. Ассоциация игроков оказалась не готова к столь серьезному сокращению доходов. Согласно ее предложениям, хоккеисты в ближайший сезон могут согласиться на 54,3% доходов, а в будущем – на 52,4%.

Хоккеисты должны были вернуться на тренировочные базы к 21 сентября, однако пока этого не произошло. В результате открытие сезона, запланированное на 11 октября, остается под вопросом.

Бастующий миллионер

В футбольном клубе "Зенит" разгорелся нешуточный скандал. Лидер команды Игорь Денисов отказался играть, считая, что его зарплата должна быть не ниже, чем у недавно купленного Халка

В начале осени футбольный клуб "Зенит" взорвал европейский трансферный рынок. За рекордные 100 млн евро были куплены два игрока – бразилец Халк и бельгиец Аксель Витцель. В конце сентября эхом этих сделок стал скандальный отказ одного из лидеров клуба и капитана сборной России Игоря Денисова выходить на поле. Игрок потребовал удвоения зарплаты и сказал, что не намерен получать меньше новых легионеров. Игрок сослан в дубль, туда же отправился и поддержавший Денисова нападающий Александр Кержаков.

Простая ситуация – игрок не вышел на поле – вызвала огромный резонанс. Почему? Необычна сама коллизия: бастующий миллионер. Только зарплата (без бонусов) Денисова составляет порядка трех миллионов евро в год. Кроме того, общество стало активно реагировать на участившиеся скандалы в российском футболе. Если смотреть со стороны, демарш игрока хорошо вписывается в стереотип "зажравшиеся футболисты", который сложился в головах у российских болельщиков. Хуже то, что "Зенит" к матчам Лиги чемпионов, а сборная России – к ключевому матчу с Португалией подходят изрядно ослабленными этими событиями.

Также в статье: об инвестициях "Газпрома" в "Зенит", о скандале в команде.

"Я абсолютный и чистый демократ"

Владимиру Путину исполняется 60 лет. Это повод вспомнить, что сделал этот человек для страны и поразмышлять над тем, что ему сделать предстоит

Обычно современным политическим лидерам приходится отвечать на один вызов истории. По сравнению с предыдущими веками политики сейчас правят не слишком долго. И скорее не потому, что они не хотят оставаться на вершине власти, – современные вибрирующие общественно-политические системы спихивают своих лидеров, даже если они полны сил. Поэтому мало кому, в том числе из тех, кто один раз уже успешно решил проблемы своей страны, приходится сталкиваться с новыми, иными вызовами. Не такая ситуация у Владимира Путина. Один раз, в свое первое президентство, он уже решил целый клубок сложнейших политических задач. Но теперь, похоже, страна стоит перед проблемами другого типа, ее надо не спасать, она уже спасена, ее необходимо переводить в режим развития. Путину придется ответить на второй вызов.

Традиционно принято противопоставлять Путина и Ельцина, имея в виду хаос девяностых и относительный порядок нулевых. С таким тезисом нельзя согласиться. Что сделал Путин? Разве он переписал ельцинскую Конституцию или отменил частную собственность? Напротив, Путин опирался на уже имеющиеся институты. Но он заставил эти институты, государственную машину, работать хотя бы в минимальной степени. Пресловутая вертикаль власти, про которую Путин сам говорил, что она сшита на живую нитку, начала работать.

Двенадцать лет назад Путин вовсе не имел плана, который привел страну к политической стабильности и экономическому росту. Он действовал эффективно, но тактически, реагируя на текущие вызовы, за что его тогда, кстати, ругали политологи ельцинских времен, которым (как и нынешним) казалось, будто в прежние ельцинские времена была стратегия.

Также в статье: о перестройке, об эффективной политике Путина, о росте экономики, о новой траектории развитии,

Увядшие букеты выбрасывают

Партия Михаила Саакашвили может проиграть парламентские выборы – в этом главная предвыборная интрига в Грузии. Но даже если она их выиграет, "розовый" эксперимент в соседней стране подходит к концу

Читатель узнает предварительные результаты парламентских выборов в Грузии в день выхода этого номера "Эксперта", поэтому прогнозы неинтересны. Интересен расклад. Во-первых, оппозиционные избиратели впервые в новейшей истории Грузии консолидированы. Во-вторых, правящая команда пропустила сильнейший удар, после того как оппозиционные телеканалы опубликовали видеозаписи пыток в тюрьме Глдани. В-третьих, этим ударом из политической игры выведены люди, на которых Михаил Саакашвили рассчитывал в случае силового варианта противостояния. В-четвертых, нынешний грузинский президент уходит из политики независимо от исхода выборов.

На Украине "революционная власть" продержалась всего один президентский срок, когда у руля был Виктор Ющенко, и то под конец эта власть была почти парализована. Саакашвили продержался в два раза дольше – в ноябре будет девятая годовщина "революции роз" – и парализованным пока не выглядит. Если он проиграет выборы, то оппозиционный парламент уже не даст ему самовластно править. Тем более вскоре вступают в силу поправки в конституцию страны, по которым Грузия становится парламентской республикой. Если его партия выиграет, то новым лидером страны, скорее всего, станет нынешний премьер Вано Мерабишвили. Выборы прошли так, что Мерабишвили будет заведомо политически слаб. Девять лет команда реформаторов держала карт-бланш. Теперь они в шаге от того, чтобы его потерять.

Грузинские реформы расхваливают на всех углах, но на самом деле их итоги неутешительны. Экономического чуда не случилось. Страна осталась бедной, а по некоторым показателям даже деградировала. В сентябре в Тбилиси был опубликован доклад ”Революция роз”. Итоги". Его авторы отмечают, что за девять лет по показателю подушевого ВВП Грузия опустилась ниже Армении и Азербайджана. За годы "революционной власти" в грузинском ВВП сократилась доля промышленности и сельского хозяйства. По некоторым продовольственным товарам страна на 80% зависит от импорта. Безработица удручает – по данным доклада, более половины всех граждан, занятых по найму, работают за рубежом. Открыть бизнес легко, однако кредит на его развитие взять невозможно из-за высоких процентных ставок. Приватизация больниц сделала медицину недоступной для малообеспеченных людей и привела к повышению смертности. Что действительно удалось сделать Михаилу Саакашвили, так это построить сильный – в масштабах страны – государственный аппарат.

Также в статье: об итогах правления Саакашвили, о кандидатах в президенты.

