Расписание "Сапсанов" и "Невских экспрессов" изменится с 17 по 27 апреля

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Поезда "Сапсан" и "Невский экспресс" будут ходить по новому графику с 17 по 27 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Частичное изменение расписания связано с модернизацией второго главного пути линии Санкт-Петербург – Москва на перегоне Ушаки – Рябово.

В частности, 22 и 23 апреля отменят поезда №№ 761, 762, 763 и 764. С 17 по 27 апреля не будут отправляться составы №№ 758 и 760.

Подробности о других переменах в расписании поездов направления Москва – Санкт-Петербург можно посмотреть здесь.