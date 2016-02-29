Форма поиска по сайту

29 февраля 2016, 19:55

Александра Розенбаума госпитализировали в Санкт-Петербурге

Александр Розенбаум. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народный артист России Александр Розенбаум госпитализирован в Петербурге. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на музыканта из коллектива артиста.

"Александр Розенбаум госпитализирован, но ничего серьезного у него со здоровьем нет", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.

В свою очередь, продюсер Розенбаума Сергей Скоморохов сообщил, артист был госпитализирован накануне из-за проблем с сердцем, передает ТАСС.

В День защитника Отечества Розенбаум выступил на авиабазе "Хмеймим" в Сирии, где базируется авиагруппа ВКС РФ. По неподтвержденной информации, он почувствовал себя плохо после возвращения из Сирии.

