На новом Galaxy Note от Samsung можно рисовать и писать от руки

25 сентября в России стартовали продажи сразу двух новых устройств от Samsung - планшетофона Galaxy Note 3 и "умных часов" Galaxy Gear. Очередной Galaxy Note оснащен пером-стилусом, с помощью которого на экране гаджета можно рисовать и писать от руки, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" автор сайта keddr.com Андрей Барышников.

Стоимость устройств составляет около 35 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно. Свой флагманский смартфон Galaxy S4 Самсунг планирует выпустить в золотом корпусе. Пользователям предложат два цветовых решения: золотисто-розовый и золотисто-коричневый.