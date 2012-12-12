Центр Москвы превратился в огромную пробку

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду вечером весь центр Москвы сковали пробки. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает заторы в 9 баллов. Ситуацию усложняет большое количество мелких аварий в центре города.

На всей своей протяженности стоит Садовое кольцо, здесь скорость автомобилей составляет примерно 5-7 километров в час. Не лучше обстановка на Третьем транспортном (ТТК), местами автомобили двигаются не быстрее трех километров в час.

На МКАД также местами наблюдаются пробки, на юго-западе затор растянулся на пять километров. Скорость движения здесь – 10 километров в час.

Кутузовский проспект стоит от ТТК до Рублевского шоссе, машины едут со скоростью 10 километров в час.

Пробка на Новорязанском шоссе в сторону области образовалась от МКАД до Смирновской улицы, ее протяженность составляет более двух километров. Зато в обратную сторону до Смирновской улицы шоссе стоит на протяжении более чем восьми километров. Отметим, что час назад по шкале пробок ситуация в Москве оценивалась на 10 баллов.

Специалисты советуют москвичам сегодня отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться метро.