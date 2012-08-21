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Город

21 августа 2012, 17:13

Парк "Северное Тушино" откроется после реконструкции

СЗАО благоустройство парки реконструкция префектуры День города Северное Тушино

Официальный сайт префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Парк культуры и отдыха "Северное Тушино" будет введен в эксплуатацию после реконструкции. Его открытие будет приурочено к Дню города.

Как сообщает префектура СЗАО, за несколько месяцев в парке провели капитальный ремонт пешеходных дорожек и разбили клумбы. Была проведена санитарная вырубка и обрезка засохших веток, удалены сухие деревья, установлены урны. Кроме того, в парке оборудовали площадки для отдыха с навесами от непогоды.

После согласования с московским департаментом природопользования и охраны окружающей среды в парке должны появиться десять комплектов для пикника.

Кроме того, планируется сооружение комплекса "Русская изба" для проведения фольклорных мероприятий. Также предстоит установка игрового детского комплекса, фонтанов, обустройство велосипедной трассы и спортплощадок с раздевалками. Помимо этого, в парке планируется построить лодочную станцию и завершить реконструкцию набережной. Эти работы будут проведены в 2013 году.

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