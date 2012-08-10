Гостиницу построят на месте бывшей древней могилы

ИТАР-ТАСС

На месте бывшего курганного могильника XII-XIII веков в Митино планируется построить гостиницу. Для этих целей правительство Москвы уже вывело за границы "Великой могилы" 1,3 га земли, сообщает РБК daily.

Инвесткомпания "Гринэкс", входящая в группу компаний "Пионер", изначально строила в Митино жилой комплекс площадью 140 тысяч кв. м. Позже столичные власти решили построить для жителей района бизнес-центр с магазинами и дополнительный паркинг. Теперь "Гринэкс" должна получить земли под центр без конкурса - по процедуре предварительного согласования места размещения объектов.

В качестве стройплощадки чиновники выбрали участок в границах объекта археологического наследия "1-й Митинский курганный могильник "Великая могила" XII-XIII вв.". Древняя могила числится памятником регионального значения.

На этом участке компания собирается построить общественно-деловой центр площадью около 50 тысяч кв. м. Предполагается, что половину площади центра займут трехзвездные апартаменты. Оставшаяся площадь будет отдана под офисы, фитнес-центр, магазины и подземный паркинг на 196 машино-мест.

В Мосгорнаследии уверяют, что сжатие "Великой могилы" не связано с предполагающимся строительством. В ведомстве подчеркивают, что большая часть территории памятника "застроена складами и промышленными объектами, а культурные напластования представлены техногеном XX века", отмечает газета.

Построить многофункциональный центр и жилой квартал "Пионер" собирается к 2015 году. Инвестиции в эти проекты составят более 11 миллиардов рублей.

Согласно легенде, на территории древней могилы были спрятаны сокровища Лжедмитрия II. Курган был разрыт в конце XIX века. Тогда там был обнаружен скелета старого воина.