В СВАО построят три физкультурно-оздоровительных комплекса

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В СВАО появятся три физкультурно-оздоровительных комплекса, сообщает Агентство "Москва". Земельные участки для строительства представили на роуд-шоу, проведенном Тендерным комитетом.

Участки в СВАО для строительства ФОКов уже выставлены на торги. Два спорткомплекса предполагается возвести в Свиблово: на Тенистом проезде, а также Сельскохозяйственной улице.

Еще один комплекс хотят построить в Лосиноостровском районе на Анадырском проезде. Он займет 0,5 га.

Помимо этого инвесторам представили участок в районе Марьиной рощи площадью 0,15 га под строительство подземного гаража. А в районе Северный предлагается построить торговый центр.

Стартовая цена арендной платы объектов колеблется от 4 млн рублей до 6 млн рублей в год. В общей сложности инвесторам предложат в СВАО более тысячи кв м.

Всего с 2014 по 2016 год в городе планируют построить 21 физкультурно-оздоровительный комплекс. Два из них (в Коломенском проезде и на 9-й Северной улице) возведут в рамках адресной инвестиционной программы. Еще 19 ФОКов построят за счет инвесторов.