На Ярославском шоссе Москвы прервано движение троллейбусов

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ярославском шоссе Москвы строительный кран повалил опоры линий электропередачи. В результате произошел обрыв контактной сети. Движения троллейбусов на этом участке остановлено, заявили в ГУП "Мосгортранс".

"В 10.26 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что повреждена линия электропередач и обесточен участок. По имеющейся сейчас информации, недалеко от Ярославского шоссе, дом 38 ехал строительный кран, у которого на ходу самопроизвольно поднялась стрела. В итоге он задел фиксирующий поперечный трос, соединяющий опоры электропередач по разные стороны шоссе, и повалил две опоры", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Как передает РИА Новости, троллейбусы маршрута № 76 не ходят, вместо них пущены шесть автобусов. На место происшествия приехали две аварийные бригады.

Из-за падения опор ЛЭП на Ярославском шоссе образовались многокилометровые пробки как в сторону центра, так и в сторону области. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения транспорта составляет 10-15 километров в час.