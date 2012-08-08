К октябрю Москва перейдет на новую систему обеззараживания воды

К октябрю 2012 года московские станции водоподготовки перейдут на новую систему обеззараживания воды. Безопасный реагент заменит жидкий хлор, который применяли на городских водоочистных станциях в течение последних 80 лет

К октябрю 2012 года в Москве будет завершен переход на новую системы обеззараживания питьевой воды. Вместо жидкого хлора, который на городских водоочистных станциях использовали последние 80 лет, будет применяться более безопасный реагент — гипохлорит натрия.

Об этом сообщил генеральный директор МГУП "Мосводоканал" Станислав Храменков в ходе посещения мэром Москвы Сергеем Собяниным Северной станции водоподготовки. Храменков отметил, что после ввода новой технологии обеззараживания питьевая вода не будет пахнуть хлором и станет приятнее на вкус.

Кроме того, информирует портал мэра и правительства Москвы, гипохлорит натрия не горюч, не взрывоопасен и относится к малотоксичным веществам. Поэтому при его использовании риск возникновения чрезвычайных ситуаций ниже, чем при использовании жидкого хлора.

Кроме того, гипохлорит натрия более безопасен при перевозке. Поэтому его доставка на станции водоподготовки осуществляется не специальными железнодорожными составами, а автомобильным транспортом. А это обходится намного дешевле.

По словам Храменкова, сейчас на трех из четырех московских станций водоподготовки ведутся пуско-наладочные работы. Стоимость их перевода на гипохлорит натрия составляет 3,1 миллиарда рублей. Четвертая станция - Западная - перешла на использование нового реагента еще в 2009 году.

Система водоснабжения Москвы ежесуточно обеспечивает производство около 4 миллионов кубометров питьевой воды. Протяженность сетей водоснабжения - около 12 тысяч километров, общая длина сетей канализации — 8,4 тысячи километров. Воду из Москвы-реки очищают и подают в город Рублевская и Западная станции, воду из Волги — Северная и Восточная.