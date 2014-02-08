Семья из трех человек погибла от бытового газа в СВАО

Семья из трех человек отравилась газом на северо-востоке столицы

Семья из трех человек погибла на северо-востоке столицы. По предварительной версии, они отравились бытовым газом. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В полицию позвонила женщина, которая не могла весь день дозвониться до своих родственников, проживающих в Анадырском проезде. По указанному адресу выехали полицейские и спасатели.

После вскрытия двери квартиры, были обнаружены тела супругов и их пятилетнего ребенка. По мнению экспертов, смерть наступила в ночь с четверга на пятницу.

Следователи не исключают версий, связанных с убийством или суицидом.