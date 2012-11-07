Пять человек погибли в перестрелке на северо-востоке Москвы

Утром 7 ноября неизвестный застрелил пять человек на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на складах на Чермянской улице. Еще двое были ранены.

По уточненным данным, жертвами стали работники фармацевтической компании.

Людей расстреляли из карабина "Сайга", оружие обнаружено на месте преступления, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

На месте преступления работают несколько бригад "Скорой помощи" и вертолет МЧС. Врачи госпитализируют раненых, один из которых находится в коме.

По сообщению Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".