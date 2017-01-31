Трамп уволил генпрокурора за отказ исполнять его миграционный указ

Дональд Трамп. Фото: Zuma/Ron Sachs

Дональд Трамп уволил главу министерства юстиции и исполняющую обязанности генпрокурора Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ президента об иммиграции, сообщают "Вести.Ru".

Йейтс возглавляла Минюст до утверждения кандидата республиканского президента и дала юристам ведомства распоряжение не защищать в суде указ президента по иммиграции.

Вместо нее поставили окружного прокурора по Восточному округу штата Вирджиния Дана Боенте, он будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса.

Указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.