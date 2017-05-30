КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты

Фото: ТАСС/Actionpress

Северная Корея отрапортовала об успешном испытании баллистической ракеты, сообщает Reuters. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал приступить к разработке еще более мощного стратегического оружия.

Главным страхом для Пхеньяна является США и так называемая "американская угроза". Ким Чен Ын заявил, что "отправит янкам подарочную упаковку большого размера".

Новые испытания баллистической ракеты класса Scud были произведены КНДР в понедельник, 29 мая. Ракета пролетела не более 100 километров и упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.