Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января 2017, 23:16

В мире

Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Фото: AP/Eric Christian Smith

Бывший президент США Джордж Буш-старший выписан из больницы. Политик прошел курс лечения от воспаления легких, сообщает AP.

По словам представителя экс-президента Джима Макграса, Буш-старший благодарен за пожелания о скорейшем выздоровлении, которые он получал, пока находился в больнице. Также он поблагодарил врачей и медсестер клиники за "первоклассную медпомощь".

92-летний Джордж Буш-старший попал с пневмонией в больницу Хьюстона 14 января. Позже была госпитализирована с бронхитом его 91-летняя супруга Барбара. Ее выписали из клиники на несколько дней раньше мужа.

Джордж Буш-старший – 41-й президент США, руководил страной с 1989 по 1993 год. Он также является отцом 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.
США больница пневмония жизнь в мире Джордж Буш-старший

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика