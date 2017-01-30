Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Фото: AP/Eric Christian Smith

Бывший президент США Джордж Буш-старший выписан из больницы. Политик прошел курс лечения от воспаления легких, сообщает AP.

По словам представителя экс-президента Джима Макграса, Буш-старший благодарен за пожелания о скорейшем выздоровлении, которые он получал, пока находился в больнице. Также он поблагодарил врачей и медсестер клиники за "первоклассную медпомощь".

92-летний Джордж Буш-старший попал с пневмонией в больницу Хьюстона 14 января. Позже была госпитализирована с бронхитом его 91-летняя супруга Барбара. Ее выписали из клиники на несколько дней раньше мужа.