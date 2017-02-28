Трамп обвинил Обаму в организации утечек в СМИ

Фото: ТАСС/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, направленной на его дискредитацию, стоит бывший глава американского государства Барак Обама и его люди, передает Lenta.ru.
По словам Трампа, речь идет об "очень серьезных утечках", которые "очень плохо" сказываются "на национальной безопасности" США. Трамп, однако, не пояснил, какую именно информацию, попавшую в СМИ, он имеет в виду.
История вопросаПрезидент США Дональд Трамп ранее обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорах с лидерами Мексики и Австралии. Он не назвал конкретных имен "людей Обамы", передавших подробности его телефонных разговоров СМИ, однако сообщил, что их "очень-очень активно" ищет администрация Белого дома.