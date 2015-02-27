Лекция онлайн: Владимир Паперный об американском и советском кино 1930–1940-х

Фото: m24.ru

В воскресенье в Доме Гоголя пройдет лекция Владимира Паперного, подготовленная при участии Майи Туровской. Речь пойдет о кинематографе. Спикер расскажет об индустрии кино 1930–1940-х годов.

Слушателям предложат увидеть похожее и разное в этих, казалось бы, далеких друг от друга культурах. Коммерческая прибыль против идеологической, главенство звездных актеров против главенства режиссера, технологическая косность против прогресса - вроде бы не видно ничего общего. На лекции расскажут, почему это не так.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице в 16.00. Начало трансляции мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.