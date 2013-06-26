Эдвард Сноуден может остаться в России навсегда

Сноуден может остаться в России навсегда

Накануне вечером представители сайта WikiLeaks опубликовали на своей странице в Twitter заявление, в котором высказали мысль, что бывший разведчик США Эдвард Сноуден навсегда останется в России.

По их мнению, США не только лишили Сноудена гражданства, но и пытаются запугивать страны, которые могли бы предоставить ему политическое убежище.

Напомним, США требуют экстрадиции Сноудена ввиду того, что он обнародовал данные о существовании двух секретных программ Агентства национальной безопасности США. Бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что разведка имела доступ к личным данным пользователей интернета, а также могла прослушивать их разговоры и просматривать переписку.

23 июня Сноуден прилетел из Гонконга в Шереметьево. В тот же день власти Эквадора предоставили ему политическое убежище. 24 июня Сноуден должен был вылететь из Москвы на Кубу, однако он до сих пор находится транзитной зоне Шереметьево.