Почему Рауль Кастро не дал Бараку Обаме похлопать себя по плечу

Барак Обама и Рауль Кастро. Фото: Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

Президент Кубы Рауль Кастро не позволил Бараку Обаме похлопать себя по плечу, перехватив руку своего коллеги и помахав ею в воздухе.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", как можно трактовать жесты двух президентов.

"Деловой дипломатический протокол не рекомендует никаких прикосновений партнеров друг к другу кроме рукопожатий. Причем оно должно быть классическим, нейтральным на расстоянии двух полусогнутых рук, ребром ладони и не более того. Оно рекомендуется, чтобы никто не попал в неловкое положение от избытка своих чувств, что и продемонстрировал нам Рауль Кастро. Покровительственное похлопывание по плечу им было не принято. Его можно понять. Куба, 50 лет находящаяся под санкциями, это покровительство вполне вправе не принимать", – пояснила она.

Рауль Кастро не дал Бараку Обаме похлопать себя по плечу

По словам эксперта, единственное, что мог сделать Рауль Кастро, – в ответ похлопать Обаму по плечу и тем самым уровнять свои позиции.

Американский президент, по мнению эксперта, оказался в неловком положении. "Обаме ничего не оставалось. Это любимое занятие американцев, все обращать в шутку. Улыбкой они прикрывают все неловкие моменты. Но здесь она его мало спасла", – добавила она.

Американский президент приехал на Кубу впервые за 88 лет. Напомним, еще летом прошлого года Куба подтвердила восстановление дипломатических отношений с США.