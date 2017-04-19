Позиции США и Китая по проблеме КНДР сблизились – Белый дом

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Позиции США и Китая по проблеме КНДР сблизились, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Дональда Трампа отметил, что Китай начинает играть все более важную роль в решении скопившихся вокруг Северной Кореи проблем.

В свою очередь, представители МИД КНР заявили о своем беспокойстве по поводу продолжающихся в КНДР ракетных испытаний.