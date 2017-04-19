Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 20:45

В мире

Позиции США и Китая по проблеме КНДР сблизились – Белый дом

Фото: ТАСС/Zuma/Zhang Chenlin

Позиции США и Китая по проблеме КНДР сблизились, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Дональда Трампа отметил, что Китай начинает играть все более важную роль в решении скопившихся вокруг Северной Кореи проблем.

В свою очередь, представители МИД КНР заявили о своем беспокойстве по поводу продолжающихся в КНДР ракетных испытаний.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее показали видео с ядерным ударом по США.

Ролик продемонстрировали во время торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 105-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Видеоряд сопровождался оркестром и хором, воспевающими достижения северокорейской военной промышленности и армии.

США Китай Шон Спайсер жизнь в мире

