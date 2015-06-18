На 10-долларовой купюре появится женский профиль

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На купюре номиналом 10 долларов впервые в американской истории появится профиль женщины. Об этом заявил министр финансов США Джейкоб Лью, передает издание The Hill.

"Американская валюта является для нашей нации способом сделать заявление о том, кто мы такие и за что мы выступаем. Наши банкноты, на которых изображены великие американские лидеры, уже давно стали для нас наилучшим путем почтить прошлое и показать наши ценности", - сказал Лью.

Он отметил, что свыше ста лет назад на американских купюрах появлялись Марта Вашингтон и Покахонтас. Между тем, чье изображение окажется на новой банкноте, пока не известно - решение будет принято с учетом опроса общественного мнения.

По результатам кампании лидируют Эндрю Джексон, Элеонора Рузвельт и Роза Паркс. Лью добавил, что появление купюры с женским профилем будет приурочено к 100-летию принятия 19-й поправки к Конституции США, давшей право голоса женщинам.

"Наша идея состоит в том, чтобы выбрать женщину, которая сыграла важнейшую роль в нашей истории и которая представляла бы тему демократии", - добавил Лью.

При этом министр финансов США отметил, что изображение Александра Гамильтона на современной десятидолларовой купюре также будет сохранено.