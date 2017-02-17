Трамп пожаловался на "бардак" в США, унаследованный от Обамы

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп на встрече с журналистами пожаловался на "бардак" в США, унаследованный от экс-президента Барака Обамы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на телеканал CNN.

По его словам, администрация Белого дома получила немало проблем и в правительстве, и в экономике. "Да что и говорить, я унаследовал бардак!", – сказал глава государства.

Причем Трамп подчеркнул, что нестабильность и хаос царят не только внутри страны, но и за ее пределами, из-за чего в США низкие заработные платы, а рабочие руки уходят за рубеж. "Но мы позаботимся об этом!" – заключил он.

Встреча с представителями СМИ длилась в течение 1 часа 15 минут. Трамп приветствовал журналистов фразой "Я не представляю более бесчестных, чем политические СМИ", имея в виду дезинформацию и слухи о якобы российском вмешательстве в итоги голосования. Также он высказался по самым актуальным вопросам представителей СМИ.

