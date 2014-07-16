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Спорт

16 июля 2014, 21:35

После Олимпиады в Сочи Плющенко предлагали выступать за США

США Евгений Плющенко фигуристы Олимпиада в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что после выступления на Олимпийских играх в Сочи ему предлагали выступать за США, сообщает Российская газета.

Напомним, на сочинской Олимпиаде Плющенко завоевал золото в командном турнире, однако затем спортсмен снялся с соревнований в одиночном катании. Когда фигурист вышел на прокат короткой программы, он почувствовал боль в спине и отказался от выступления.

"Я во многих людях все-таки разочаровался. Такой уж на меня выливали негатив. На меня выходили люди из Штатов, говорили: "Давай кататься за Америку". Ни шуток, ни иронии, а сразу: "Катайся за нас, твои тебя не ценят", - рассказал фигурист в интервью. - Но, конечно, не все. И, естественно, от американской истории мы отказались".

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