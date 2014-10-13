По московским меркам: Бульвар под двухсотлетним дубом

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Популярными местами для романтических и дружеских встреч в Москве, как и в любом другом городе, являются бульвары. Одну из самых продолжительных прогулок можно совершить, прохаживаясь по Тверскому: по большинству версий, это самый длинный бульвар Москвы, его протяженность — 872 метра. Аллеи Тверского ("Главная" и "Тенистая") тянутся от площади Никитские ворота до Пушкинской площади.

История самого протяженного бульвара Москвы восходит еще к 1796 году. Первые годы своего существования он назывался просто "Бульваром", а затем получил наименование по одноименной улице, к которой примыкает. Бульвар знаменит дубом, возраст которого превысил две сотни лет, а также памятниками: Клименту Тимирязеву и Сергею Есенину.

Хотя официально признанного мирового рекордсмена среди бульваров найти сложно, стоит отметить, что своей протяженностью особенно знаменит бульвар Сансет в Лос-Анджелесе. Его протяженность составляет целых 36 километров: Сансет стелется вдоль Брентвуда, Холлмби-Хиллз, Бел-Эйра, Беверли-Хиллз и Голливуда.