Американский военный беспилотник обнаружили над Черным морем

Фото: ТАСС/Zuma/Eric Lalmand

Тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, принадлежащий США, засекли ПВО России в небе над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника издания, аппарат летел на большой высоте в сторону российской границы. Он не стал уточнять, как часто американские беспилотники совершают такие полеты, отметив только, что "они делают это регулярно".

Global Hawk способны отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. На борту аппарата находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов.



9 мая над Черным морем истребитель ВКС России Су-30 перехватил американский разведывательный самолет P8A Poseidon, направлявшийся к границе РФ.

В Минобороны рассказали, что после сближения Су-30 выполнил маневр "приветствия", а затем американские летчики развернули машину и удалились от российской границы.