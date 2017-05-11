Главой ФБР может стать экс-конгрессмен Майк Роджерс

Фото: YAY/ТАСС

Бывший конгрессмен Майк Роджерс рассматривается на пост директора ФБР США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

В 2001 – 2015 годах Роджерс был членом Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган. Он также занимал пост председателя комитета Палаты представителей по разведке. До того, как Роджерс пришел в политику, он работал специальным агентом ФБР в Чикаго по борьбе с коррупцией.

По данным СМИ, возглавить бюро также может бывший руководитель администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, бывший начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-заместитель генпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн, конгрессмен Трей Гоуди и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. Отставка была продиктована рекомендацией генпрокурора США Джеффа Сешнса, основанием стала "утрата доверия".