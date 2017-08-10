Пентагон: полет самолета ВКС России над Белым домом был согласован

Фото: ТАСС/DPA/TASS/Michael Heiman

Пентагон заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имели полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает ТАСС.

Как рассказал сотрудник агентства по сокращению угрозы при министерстве обороны США, договор предусматривает наблюдение за всей территорией стран-участниц, и столица США не исключена из-под действия этого требования.

Он отметил, что государства-участники могут вести наблюдение за всей территорией друг друга, при этом они должны отправить заблаговременное уведомление о предстоящей наблюдательной миссии.