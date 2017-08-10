Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2017, 08:50

Политика

Пентагон: полет самолета ВКС России над Белым домом был согласован

Фото: ТАСС/DPA/TASS/Michael Heiman

Пентагон заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имели полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном в рамках Договора по открытому небу (ДОН), сообщает ТАСС.

Как рассказал сотрудник агентства по сокращению угрозы при министерстве обороны США, договор предусматривает наблюдение за всей территорией стран-участниц, и столица США не исключена из-под действия этого требования.

Он отметил, что государства-участники могут вести наблюдение за всей территорией друг друга, при этом они должны отправить заблаговременное уведомление о предстоящей наблюдательной миссии.

Согласно данным американских СМИ, самолет Ту-154М ВКС России в ходе очередного полета в рамках Договора по открытому небу находился 8 августа на высоте чуть более одной тысячи метров над Вашингтоном и его окрестностями.

Воздушное судно, оснащенное камерами наблюдения, пролетело над Пентагоном, ЦРУ, Белым домом и Конгрессом США, а также некоторыми другими американскими правительственными объектами.

США Вашингтон власть жизнь в мире

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика