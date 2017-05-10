Лавров пошутил об отставке директора ФБР на встрече с Тиллерсоном

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил об отставке директора ФБР Джеймса Коми на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает "Газета.ру".

До начала переговоров журналисты спросили российского дипломата, повлияет ли отставка Джеймса Коми на повестку их встречи. Лавров ответил: "Он уволен? Вы шутите".

Таким образом глава российского МИД сострил после новости о том, что сам Коми не поверил сообщению о его отставке.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США.