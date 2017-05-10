Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая 2017, 17:49

В мире

Лавров пошутил об отставке директора ФБР на встрече с Тиллерсоном

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил об отставке директора ФБР Джеймса Коми на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает "Газета.ру".

До начала переговоров журналисты спросили российского дипломата, повлияет ли отставка Джеймса Коми на повестку их встречи. Лавров ответил: "Он уволен? Вы шутите".

Таким образом глава российского МИД сострил после новости о том, что сам Коми не поверил сообщению о его отставке.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США.

О своей отставке Джеймс Коми узнал из бегущей строки теленовостей. Это произошло в Лос-Анджелесе, когда он выступал с речью перед сотрудниками калифорнийского отделения. Увидев срочное сообщение, Коми рассмеялся. Однако сопровождавшие его сотрудники показали знаками, что речь необходимо прервать.

Указ об увольнении директора ФБР днем ранее подписал президент США Дональд Трамп. Его решение последовало за рекомендацией генпрокурора Джеффа Сешнса.

Как указано в письме экс-директору ФБР, он "неспособен эффективно руководить" ведомством. Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

США Сергей Лавров Рекс Тиллерсон жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика