Лавров пошутил об отставке директора ФБР на встрече с Тиллерсоном

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил об отставке директора ФБР Джеймса Коми на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне, сообщает "Газета.ру".
До начала переговоров журналисты спросили российского дипломата, повлияет ли отставка Джеймса Коми на повестку их встречи. Лавров ответил: "Он уволен? Вы шутите".
Таким образом глава российского МИД сострил после новости о том, что сам Коми не поверил сообщению о его отставке.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что отставка главы ФБР не повлияет на отношения между Россией и США.
Указ об увольнении директора ФБР днем ранее подписал президент США Дональд Трамп. Его решение последовало за рекомендацией генпрокурора Джеффа Сешнса.
Как указано в письме экс-директору ФБР, он "неспособен эффективно руководить" ведомством. Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.