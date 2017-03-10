FIFA пригрозила лишить США права на ЧМ из-за указа Дональда Трампа

Фото: ТАСС/YAY

Иммиграционная политика США может помешать стране получить право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает "Газета.ру".

По словам Инфантино, любая футбольная команда, болельщики и официальные представители должны иметь возможность попасть в страну на чемпионат мира, иначе соревнования там проводиться не будут.

По решению Международной федерации футбола (FIFA) чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Помимо США на проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия. Также совместно планируют принять мундиаль 2026 года Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией.