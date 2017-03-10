Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта 2017, 11:52

В мире

FIFA пригрозила лишить США права на ЧМ из-за указа Дональда Трампа

Фото: ТАСС/YAY

Иммиграционная политика США может помешать стране получить право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает "Газета.ру".

По словам Инфантино, любая футбольная команда, болельщики и официальные представители должны иметь возможность попасть в страну на чемпионат мира, иначе соревнования там проводиться не будут.

По решению Международной федерации футбола (FIFA) чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Помимо США на проведение турнира также претендуют Англия, Казахстан, Колумбия. Также совместно планируют принять мундиаль 2026 года Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об охране границы и иммиграции. С 16 марта для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана запрещен въезд в Штаты в течение 90 дней. Исключение составляют те, кому уже была выдана виза.

Кроме того, указ содержит такие меры, как строительство стены на границе с Мексикой, высылку нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым, и прекращение федерального финансирования городов, покрывающих нелегалов

США чемпионат мира по футболу эмигранты Дональд Трамп жизнь в мире Джанни Инфантино

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика