Стена на границе с Мексикой обойдется США почти в 22 миллиарда долларов

Фото: ТАСС/YAY

Стены, которую США хотят построить на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Возведение стены займет более трех лет и пройдет в три этапа. Ее протяженность составит около 2 тысяч километров.

Строительство стены на границе с Мексикой было в предвыборной программе Дональда Трампа. Он настаивал, что работы будет оплачивать южный сосед Штатов, с чем не согласился президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Указ об охране границы и иммиграции был подписан 25 января. Он помимо строительства стены содержит такие меры, как высылка нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым и прекращение федерального финансирования городов, покрывающих нелегалов.