КНДР назвала пуски ракет целью ударов по военным базам США

Фото: ТАСС/Kcna

Отработкой потенциальных ударов по военным базам США, расположенным на территории Японии, назвали запуски четырех баллистических ракет власти Северной Кореи. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ЦТАК.

Власти КНДР заявили, что эти запуски были частью "построения системы самообороны государства".