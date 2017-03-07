Форма поиска по сайту

07 марта 2017, 04:20

В мире

КНДР назвала пуски ракет целью ударов по военным базам США

Фото: ТАСС/Kcna

Отработкой потенциальных ударов по военным базам США, расположенным на территории Японии, назвали запуски четырех баллистических ракет власти Северной Кореи. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ЦТАК.

Власти КНДР заявили, что эти запуски были частью "построения системы самообороны государства".

История вопроса

Второй за текущий год ракетный запуск в сторону Японского моря произвела КНДР в понедельник, 6 марта. Министерство обороны Республики Корея заявило, что запуск был произведен с космодрома Сохэ (провинция Пхенан-Пукто).

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Пхеньян запустил четыре ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил этими учениями.

