03 марта 2017, 06:22

В мире

СМИ обвинили вице-президента США в использовании для работы личной почты

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Газета The Indianapolis Star обвинила вице-президента США Майка Пенса в использовании личного аккаунта электронной почты для исполнения государственных обязанностей, сообщает "Интерфакс".

Утверждается, что будучи губернатором, Индианы Пенс постоянно использовал рабочий аккаунт на ресурсе АОL для личной переписки.

Электронные письма, попавшие в распоряжение издания, свидетельствуют о том, что Пенс общался через свой личный с советниками по различным темам, включая реакции государства на теракты по всему миру.

