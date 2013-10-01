Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 11:34

В мире

Правительство США приостановило работу из-за отсутствия денег

В США остановлена работа правительства

В США приостановлена работа правительства и государственных учреждений. Американский конгресс не смог договориться о финансировании реформы здравооохранения Барака Обамы, и в новый финансовый год страна вступила без принятого бюджета.

Таким образом, государственные учреждения США остались без денег - средства просто не распределили, сообщает телеканал "Москва 24".

Пока бюджет не будет принят, для посещения будут закрыты национальные парки, музеи и даже статуя Свободы. Около миллиона американских бюджетников ушли в неоплачиваемый отпуск.

Впрочем, никто не сомневается, что в ближайшее время республиканцы и демократы все же придут к согласию относительно проекта бюджета.

Америка сталкивалась с отсутствием принятого бюджета уже 17 раз. В разные годы работа государственных учреждений приостанавливалось на срок от трех дней до трех недель.

Россиянам, которые собираются посетить США, беспокоиться не стоит - в Госдепартаменте пообещали не прерывать выдачу виз в страну.

США проект бюджета жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика