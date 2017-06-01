Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 19:49

В мире

Дональд Трамп отложил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Фото: АР/Ariel Schalit

Президент США Дональд Трамп отложил перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

Переезд посольства США в Израиле отложили еще на полгода. Такое решение принято из-за того, что Израиль и Палестина не могут договориться о статусе Иерусалима.

При этом в указе отмечается, что американский лидер не отступил от поддержки альянса США и Израиля.

Закон о переносе посольства США в Иерусалим был одобрен еще в 1995 году. Однако из-за спорного статуса города его реализация откладывается каждые полгода.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал осуществить перенос посольства в Иерусалим.

США Иерусалим Израиль жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика