Дональд Трамп отложил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

Фото: АР/Ariel Schalit

Президент США Дональд Трамп отложил перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

Переезд посольства США в Израиле отложили еще на полгода. Такое решение принято из-за того, что Израиль и Палестина не могут договориться о статусе Иерусалима.

При этом в указе отмечается, что американский лидер не отступил от поддержки альянса США и Израиля.

Закон о переносе посольства США в Иерусалим был одобрен еще в 1995 году. Однако из-за спорного статуса города его реализация откладывается каждые полгода.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал осуществить перенос посольства в Иерусалим.