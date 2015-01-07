"Код Мурки": Как появилась самая известная дворовая песня

"Нераскрытые тайны": Секрет песни "Мурка"

Весна 1922 года. Одесса. В город прибывает группа чекистов. В местном уголовном розыске процветает коррупция. До этого все попытки очистить город от криминала проваливаются. Информация о готовящихся облавах напрямую утекает бандитам. Сценарий новой спецоперации разрабатывали на Лубянке полгода. Возможно, так никто бы и не узнал о ней, но однажды бывший агент МУРа напишет об этом песню.

Расшифровывая "код Мурки", удастся раскрыть не одну тайну. Что скрывается за известными строчками? Правда или миф, что в самой популярной песне XX века описана секретная операция ЧК? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Революционная Одесса

Москва. Осень 1921 года. За полгода до событий в Одессе. Уже перевалило за полночь, а в одном из кабинетов Лубянки совещание не заканчивается. Чекисты и сотрудники московского угрозыска разрабатывают план спецоперации. Крупнейший одесский морской порт, через который идут грузы и товары из Европы, неуправляем. В городе процветает контрабанда и производство фальшивых монет. Как это остановить?

Андрей Бинев, в прошлом сотрудник МУРа, проработал в отделе тяжких преступлений не один год. Бывали командировки и в Одессу. Он отмечает, что в советское время этот город всегда был государством в государстве.

"И те методы, которые применяли оперативные сотрудники в Москве, они были абсолютно неприменимы в Одессе. Это надо было знать традиции. Это даже надо было просто знать употребляемый ими язык. И средства, которые применяла уголовная среда в Одессе, значительно отличалась от тех средств, которые та же уголовная среда, нетрадиционная, применяла в Москве. В Москве много было приезжих. В Одессе большая часть – это были люди, у которых все корни были родовые в этом городе", - рассказывает Андрей Бинев.

На Лубянке понимают: действовать надо тонко. После того как пару лет назад в Одессе был уничтожен легендарный налетчик Мишка Япончик, в городе появился новый лидер. По полученным агентурным данным кличка его Бриллиант. Вот только как к нему подобраться? В лицо этого авторитета никто не знает, а на помощь местных рассчитывать не приходится.

Одессит, режиссер Александр Павловский о том беспокойном времени снял фильм. В центре сюжета – начальник уездного отделения милиции, который борется с местной преступностью. Действие ленты "Зеленый фургон" происходит в послереволюционной Одессе. Работая над картиной, Павловский изучал криминальную историю города.

"Я расскажу то, чего нет в картине. Почему вообще вот приехал туда большой отряд милиции на помощь Одессе. Потому, что в Одессе милиция доходила до того, что воры, сидевшие в одесской тюрьме, с сознания, с ведома начальника одесской тюрьмы и начальника одесского уголовного розыска, – их ночью всех выпускали из тюрьмы, и они грабили. Утром они возвращались в свои камеры. Что-то оставалось им, и их это вполне устраивало. Остальное они отдавали, и там уже милицейское руководство между собой распределяло", - утверждает Александр Павловский.

Остановить разгул бандитизма в Одессе МУРовцы уже пытались. Два года назад, в 1920-м, туда была направлена особая группа Федора Мартынова, - первый советский спецназ. Мартынов прославился среди чекистов тем, что убрал с московских улиц известного и неуловимого вора Яшку Кошелькова, который посмел даже однажды остановить машину Ленина и отобрать ее. Не стеснялся Кошельков орудовать и средь бела дня.

"Здесь, в Москве, по Никитской ехала машина, с двух сторон шли бандиты и всех просто в машину спокойно собирали. Доезжали до Моховой и уезжали. Забирают вещи, кошелек, если оказывают сопротивление – убивают. И рядом машина легковая – туда просто складываются вещи, и с двух сторон идут. И ничего уголовным розыском не было сделано, потому что если он приезжал, завязывалась перестрелка, и, как правило, бандиты были более организованы. Ну, их больше было просто", - говорит внук Федора Мартынова Борис Мартынов.

Самуил Штутман много лет писал книгу о Мартынове. Удалось выяснить, что отправил его на Украину лично председатель ВЧК Феликс Дзержинский.

"Дело в том, что, сопротивление носило ожесточенный характер, все происходило в борьбе. Поэтому и получалась такая картина, такое столкновение, которое очень отражалось на простых людях, на простых жителях, на населении. Население-то ведь страдало. Страдало от налетов, у него забирали сыновей в эти банды, у него, так сказать, у этого населения, забирали продукты", - утверждает Самуил Штутман.

Просчет властей

Почему переброска Мартынова на Украину большого эффекта не дает? Его внук, экс-депутат Госдумы Борис Мартынов, оправдывает это тем, что советская власть тогда не осознавала масштабов бедствия. Работа спецназа неожиданно усложнилась.

К моменту приезда группы многие документы на уголовников в местных отделениях милиции сгорают. Милиционеры-одесситы помогать коллегам из Москвы не стремятся, а "мартыновцы" оказались к этому не готовы.

"Когда первая революция свершилась февральская, то для того, чтобы быть популярным, правительство выпустило из лагерей всех, из тюрем кучу уголовников. И вот они (тюрьмы были далеко, на Сахалине) пока возвращались, к 17-му году, к 18-му, к 19-му – они уже пришли на свои места и начался просто уже уголовный беспредел", - рассказывает Борис Мартынов.

Отряду Мартынова даны неограниченные полномочия: им разрешено стрелять на поражение в любого подозрительного человека.

"Расстрелы производились только в особых случаях, в основном расстреливали контрреволюционеров. И поэтому в среде уголовного розыска бытовало такое: живым не брать. Потому что понимали, что так только он попадет в суд, он будет, ну, не отпущен, но будет отправлен в какой-то лагерь, откуда очень скоро может выйти, и опять появится в том же городе. И найдет того, который его поймал и отомстит. Потому что для него никаких запретов на убийство (для преступного мира) никогда не существовало. Можете себе представить с какой решительностью сотрудники уголовного розыска и ВЧК шли на свои операции", - говорит Андрей Бинев.

Вот как проходит одесская спецоперация Мартынова.

"Они играли уголовников. Предложили местным бандитам ограбить водное управление, которое с портов получало деньги за перевозки всего. Сделали совершенный налет, много групп участвовало, многоходовок. В это время были стянуты войска, и их просто взяли в кольцо, их банду. Ликвидировано было за неделю около 80 человек, при том это главарей, это не рядовых членов", - утверждает Борис Мартынов.

Спустя два года методы Мартынова уже не применимы. Одесские крестные отцы теперь близко не пропускают в свой мир незнакомцев. Тогда на основе единственного факта, известного о местном криминальном лидере Бриллианте, что он неравнодушен к женщинам, и разрабатывается секретная операция МУРа.

Ключевую роль в ней сыграет капитан Мария Прокофьевна Климова. На момент спецоперации ей 25 лет. В органах недавно. По некоторым сведениям, по образованию - врач.

"Это известная вещь, потому что закрывались больницы, негде было работать, а здесь давались пайки. И за эти пайки люди приходили служить. Оружие у каждого было то, которое либо ему по какому-то случаю выдавали на службе, либо то, которое он добывал сам. В основном это были револьверы, наганы, винтовки. Даже попадали в эту службу и пулеметы, которые попадали с фронта", - рассказывает Андрей Бинев.

Код "Мурки"

Журналист Людмила Сушкова впервые озвучила свою версию "кода Мурки" несколько лет назад. Публикация имела огромный успех. Подробности тех событий ей поведали одесские историки.

"Именно главная героиня песни "Мурка", реально это Мария Климова – оперативница МУРа, она должна была выступать в роли как бы приманки такой, и таким образом помочь оперативникам выйти на всю эту запутанную сеть криминала, сложившегося на тот момент в Одессе. Очень много было на нее поставлено. Вот, как и в песне есть такие строчки, что "баба хитрая, смелая", то есть вот как бы подчеркивается о том, ее характер какой был", - говорит Людмила Сушкова.

Что осталось за кадром этой песни? Как развивались события на самом деле? Пианист Левон Оганезов "Мурку" исполняет с детства, потом играл ее еще в оркестре Утесова, и утверждает, что поначалу это было танго, - сюжет вполне романтический. А главную героиню звали то Шуркой, то Любкой.

"Между прочим, слово «ЧК» появилось гораздо позже, чем эта "Мурка". Поэтому я же говорю, "Мурка" претерпевала изменения. Там есть вариантов 20", - утверждает Левон Оганезов.

Петербургский ученый фольклорист Михаил Лурье нашел первый вариант текста «Мурки». В ходе исследования он установил, что даже в царской семье с удовольствием слушали некую блатную песню про Марусю, однако задокументированный текст этой песни датируется 1925 годом, то есть спустя несколько лет после одесских событий. И вот как он звучит.

"Этот текст записан в Курском исправдоме, то есть в тюрьме попросту, так они назывались тогда, в 25-м году. При чем пометка собирателя такая: "по словам исполнителя, песня услышана им в 1919 году в одесском исправдоме. В записи указано, что поется на мотив еврейской песни". Эта песня попала в архив Пушкинского дома из материалов Московского института по изучению преступности и преступников (был такой институт в 20-е годы)", - рассказывает Михаил Лурье.

Выглядит этот текст так:

"Здравствуй, Шура, славная девчонка,

Здравствуй и прощай.

Ты зашухерила всю нашу малину,

А теперь маслину на вот получай.

Разве не житуха была у нас на малине?

Разве не хватало форсу и брахла?

Что тебя заставило связаться с лягашами?

Или ты красавца там себе нашла?"

Так кто же стал прототипом "Мурки"? В Одессе до сих пор бытует легенда об одной предательнице-проститутке, которая сдавала ЧК своих клиентов – белогвардейских офицеров и криминальных лидеров. За 2 месяца – 700 человек. Звали ее Вера. Но, возможно, в песне поётся об украинской атаманше Марусе Соколовской. Оставшись вдовой, она идет воевать, продолжает дело мужа.

Кожаная тужурка

А что же Мария Климова? Женщины – оперативницы в то время были редкостью. Как раз это, по мнению экспертов МУРа, и становится преимуществом Климовой. А такая деталь в песне, как "кожаная тужурка" и выдает принадлежность к правоохранительным органам. Вот только ни один опытный агент под прикрытием так глупо не попадается.

"Первое время МУР, или как его еще тогда тоже называли МУСОР (Московский уголовно-сыскной отдел розыска) был объединен с ВЧК. Вот известны вот эти кожаные куртки, которые были на сотрудниках ЧК и на сотрудниках МУРа. Это было в Москве, точнее тогда это было еще Подмосковье, вскрыты склады, на которых находились кожаные одежды, приготовленные для военных царской армии. В основном это были артиллеристы, инженерные войска и авиационные первые части. Куда было девать вот эту одежду? Ее, конечно, применили и забрали себе наиболее тогда, скажем, такие сильные, властные структуры", - говорит Андрей Бинев.

Обычно чтобы передать сведения, использовали извозчиков.

"Средства передвижения – это была в основном лошадиная тяга, это были повозки. И, кстати сказать, извозчиков обязывали (а извозчики всегда оставались в Москве) дежурить в уголовном розыске 2 или 3 раза в неделю, 10-15-20 извозчиков – пролеток. Очень часто среди этих извозчиков оказывались и информаторы уголовного мира. И многие передвижения сотрудников уголовного розыска, которые тогда назывались «агенты уголовного розыска», то есть шпионы иными словами уголовного розыска, становилось известно в преступной среде. Вообще была очень сложная ситуация", - объясняет Андрей Бинев.

Так что же подводит "Мурку"? В самом деле "кожаная тужурка" или что-то посерьезнее? Возможно ли, что Климова влюбилась в Бриллианта? В истории МУРа не раз случалось, что спецоперации срывались по личным мотивам.

Мало кто знает, что герой 1920-х, авантюрист из популярных советских кинолент, снятых по романам Ильфа и Петрова, Остап Бендер – засекреченный сотрудник одесского уголовного розыска. Блестящая оперативная легенда рушится в один день, когда Бендеру сообщают об убийстве брата. Тогда он сознательно и открыто сам идет к бандитам.

"И он один, сотрудник уголовного розыска Остап Бендер, пришел на "малину", где знал, что вот здесь было принято решение об убийстве его брата по какой-то причине, и стал читать его стихи в течение часа или там чего-то. И преступники те, которые находились на этой "малине", сказали, что они сами разрешат эту проблему, и через несколько дней был убит убийца его брата. То есть так они прослезились. Вот такая есть история в Одессе и очень часто ее рассказывают в уголовном розыске", - утверждает Бинев.

В городских легендах преступный мир часто идеализируется настолько, что кажется, едва ли не каждый второй бандит – жертва системы или Робин Гуд. Но насколько народный эпос близок к реальности? Кто первый летописец "Мурки"? И почему Утесову запрещали ее исполнять?

"Это блатная культура. Ее язык, ее песни, ее обычаи – она очень такая цельная. Она очень цельная, и она очень обаятельная по-своему. И в языке, и в песнях, и в блатных законах, по которым это сообщество живет, существуют определенные идеалы: идеалы верности делу, верности своему сообществу. Для них характерна романтика – романтика тюремного одиночества, романтика вечно неприкаянного человека, который то на воле, то в неволе, и не знает, что с ним будет завтра, романтика риска", - говорит Михаил Лурье.

Сталин против культуры

Эта романтика риска не чужда была и самому товарищу Сталину, в прошлом – уголовнику. Поклонник Леонида Утесова, он однажды просит его исполнить на правительственном концерте песню "Мурка", по другой версии – песню "С одесского кичмана". Непростой оказалась эта ситуация для артиста. Незадолго до этого министр культуры СССР запретил ему исполнение шансона с эстрады.

"И он спел эту песню, и этот министр культуры там был, но он же не знал, почему Утесов спел эту песню. И на следующий день, встретив его на улице, он ему сказал, что все, он уже приказ отдал - "больше вы не будете выступать. Я вам что сказал? Никогда больше эту песню не петь!" Он сказал: "Да, вы сказали эту песню никогда не петь, но другой человек меня попросил спеть ее". "А кто этот идиот, который Вас попросил на правительственном концерте спеть песню?". И Утесов ему даже, по-моему, даже не назвал фамилию, он ему просто глазами вверх показал, и с тем случился обморок", - рассказывает Александр Павловский.

В "Мурке" в исполнении Утесова прибывает в город "банда из Амура", в более позднем варианте этой песни – из Ростова. Как это связано со спецоперацией МУРа 1922 года в Одессе? Что придумывают на Лубянке для прикрытия спецгруппы?

Оказывается, десант московских милиционеров должен был представиться лидерам одесского уголовного сообщества, доверенными лицами известного бандита Нестора Махно. Анархист и революционер – во время гражданской войны он активно воюет с советской властью.

Его точное местонахождение никто не знает. Поэтому такая легенда, что вот "прибыли они из села Амуры" Одесской области, по представлению чекистов, выглядит правдоподобно и позволяет оперативникам выиграть время. Такие детали в песне "Мурка" говорят о том, что автор этих строк хорошо осведомлен.

"Слова написал Яков Ядов. Известный поэт одесский. Также его известная песня "Бублички" и также ряд других. Он фельетонист. Публиковался постоянно в газетах, писал фельетоны, какие-то шуточные стихи и т.д. И вот эта песня – он ее автор", - говорит Людмила Сушкова.

"От "Мурки" он отказывался, тем более что там этих "Мурок" было тысячу вариантов. Как ни странно, в нашей музыкальной литературе очень много есть первых вариантов и вторых. Например, самая известная песня - "Синий платочек" - вот эту песню сочинил Ежи Петербургский (и слова, и музыку), и там не было ни слова о том, что строчит пулеметчик, потому что песня была написана в 38-м году. И пела ее Изабелла Даниловна Юрьева. А "Мурку", первую запись в классическом варианте, пел Соколовский – такой был известный довольно эстрадный артист тогда, в 20-е годы", - поясняет Левон Оганезов.

Подсадная утка

Так почему же Ядов отказывается от авторства "Мурки"? Это связано с секретностью операции? Или с тем, что она провалилась? Но по чьей вине?

"Дело в том, что да, конечно, документы были все засекречены, и, насколько мне известно, в 70-х годах было множество документов и архивов уничтожено, также вот личное дело было уничтожено Марии Климовой. Но остались какие-то обрывочные сведения, которые где-то как-то можно собрать и узнать, в том числе от одесских историков-краеведов", - считает Людмила Сушкова.

По некоторым данным, Ядов – бывший сотрудник МУРа. Участвовал ли он лично в той операции? И какие отношения связывали его и героиню песни "Мурка"? На самом деле в разгар этих событий он живет в Одессе. В столичный угрозыск попадет позже – уже в 30-е годы. А тогда, оказывается, он довольно быстро заподозрил в новой эффектной подруге Бриллианта, о которой заговорил весь город, сотрудницу ЧК.

"Это в любой стране есть то, что называется "подсадная утка". Чекисты еще знаете, что делали? Вот были гостиницы, московские в частности, во всех городах были гостиницы, в которые приезжали иностранцы, и к ним – девушек-офицеров КГБ тоже подставляли, чтобы те в них влюбились, и они в постели выясняли очень много интересного для ЧК", - говорит Александр Павловский.

Чтобы стать "своей", капитану Климовой приходится доказать свои криминальные связи. Здесь чекисты идут на риск, и через нее сдают бандитам важные документы. Только так ей удается заинтересовать Бриллианта.

"В основе деятельности любой организации по типу уголовного розыска, сыскной полиции или сыскной милиции по тем временам, всегда картотеки. Эти картотеки были очень ценные. Они собирались еще в дореволюционный период и включали в себя весь уголовный мир того времени.

Они еще не успели устареть к тому времени, как образовалась советская власть, несмотря на то, что, конечно, в уголовную деятельность включилось гораздо больше людей, чем те, которые учитывались в тех картотеках. Тем не менее, они имели свою ценность. Эти картотеки за огромные деньги либо продавались преступному миру, либо уничтожались", - рассказывает Андрей Бинев.

Это значит, Бриллиант имел давнее уголовное прошлое, если так заинтересовался картотекой. Что он пытается скрыть? А главное – кто он? И почему имеет такую власть в Одессе, где никогда не было одного непререкаемого авторитета? Обычно "свой" мафиози есть в каждом районе города.

Итак, риск оправдан. Маруся Климова вскоре после передачи картотеки становится не только подругой, но и партнером Бриллианта, что по тем временам невероятная редкость. Ей даже полагается доля награбленного, точнее контрабанды.

"Это был город, еще Екатериной созданный город, создавался сразу как Порто-франко. Даже в Одессе есть улица, она и сейчас называется Портофранковская. Это была граница Порто-франко, то есть города, в котором не было никаких пошлин. Все, что за границей – это уже была империя, за это надо было платить пошлину. И поэтому там процветал бандитизм, воровство.

И там вот катакомбы знаменитые, в которых потом во время войны прятались партизаны и т.д. Эти катакомбы также прорылись для того, чтобы с судов из порта через эти катакомбы выходить, то есть, проходили под этой улицей, Портофранковской, и ничего не заплатив, выносили товары уже в Российскую империю", - говорит Александр Павловский.

Уголовники-большевики

Олег Капчинский написал диссертацию на тему "ВЧК и их методы работы в 20-е годы". По его мнению, власть и уголовная среда после революции были неотделимы. Так в процессе своего исследования он выходит на дело Федора Косарева.

"В условиях той неразберихи бывали уголовные элементы, которые выдавали себя, свое каторжанское прошлое именно за революционное. Такие были. Причем попадали обычно, их разоблачали, как правило, если они свои навыки уголовные применяли уже на работе. Были даже довольно крупные дела.

Вот дело, например, Федора Косарева, который выдавал себя за революционера седьмого года и большевика. Сначала был следователем, но очень скоро он стал членом контрольно-ревизионной коллегии. Это что-то вроде аналог сегодня управления собственной безопасности.

То есть, в том числе они занимались делами своих сотрудников. А потом он попался на присвоении драгоценностей, и в ходе следствия выяснилось, что он никакого отношения к политике, сидел он за убийство богатой вдовы и ограбление", - объясняет Олег Капчинский.

Этот факт позволяет посмотреть на историю "Мурки" под другим углом. Итак, зачем же Бриллианту очень оказалась нужна картотека МУРа? Скрывать свои преступления ему незачем. А что, если в прошлом он служил в царской полиции и посадил не одного уголовника? По сведениям фольклористов, песня "Мурка" претерпевает изменения с каждым годом. Возможно, до наших дней дошел не весь сюжет.

"Есть свидетельства о том, что, например, в рабочей среде "Мурка" была очень популярна в 34-35 годах. Экспедиции, записывавшие рабочие фольклоры, они с сожалением фиксировали: "к сожалению, не только правильные песни поют наши рабочие, вот "Мурка", например, очень популярна". Кто-то им сказал, что 200 куплетов знает. В это трудно поверить, но молодой рабочий 30-х годов сказал. То есть "Мурка" была действительно очень популярна, была одним из символов этой блатной культуры", - рассказывает Михаил Лурье.

Как удастся вывести Климову из операции? Чем она закончится? Или ей уготована участь героини песни?

"Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая,

Здравствуй, моя Мурка, и прощай.

Ты меня любила, а потом забыла

И за это пулю получай".

"Это не единственная фиксация данного варианта, то есть мы можем быть уверены, что он как-то пелся, по крайней мере, с эстрады. Потому что в материалах Александра Варди, правда, это не датированы, это могут быть с 30-х по 50-е годы (эти материалы хранятся в одном из американских университетов) тоже есть такая запись, вот без всякого блата, без всякого предательства, сюжет любовной измены и расправы за любовную измену", - считает Михаил Лурье.

Такая запись эмигранта-фольклориста Александра Варди подтверждает версию о любовном треугольнике. Раскрывать Мурку раньше времени не входит в планы ЧК, да и трудно поверить, что сотрудницу милиции легко убивают в переулке, как это поется в песне, тем более что у нее с собой наган.

Смерть ценного агента

В тот день у Бриллианта настроение было испорчено еще с утра. Груз с дорогим спиртным в порт не прибыл, а он обещал клиенту. Это ущерб репутации и убытки. Чтобы поднять настроение, он заглядывает в лучший в городе ресторан. Мария Климова так увлечена разговором со своим собеседником, что не замечает его появления.

Бриллиант сразу узнает за ее столиком своего конкурента. Молодой человек по кличке Червень завоевывал в Одессе авторитет. Значит, Мурка к нему решила переметнуться? Примерно такой и состоялся разговор Мурки и Бриллианта.

Он выводит ее из ресторана и устраивает сцену ревности. Климова не чувствует опасности, пытается его успокоить, уверяет, что действует в общих интересах. Как вдруг раздается выстрел. Потеря такого ценного агента стала ударом для МУРа и одесского угрозыска, точнее для Якова Ядова, который взялся опекать молодую москвичку-оперативницу и не уберег. Однажды он напишет о своем провале стихи с ласковым названием "Мурка", и уедет из Одессы навсегда.

"Вот та история, которая складывалась в МУРе в 20-е годы, она повторилась в России в конце 80-х годов, начиная где-то с года 86-87, пика достигла с 90-го по 93-й год. Мы это видели даже по нашему внутреннему музею в МУРе на Петровке, 38.

Это действительно такой, я не знаю, как он сейчас функционирует, но тогда это был закрытый музей, в котором мы проходили обучение, повышение квалификации. И там от одного стенда до другого, которые были очень хорошо, очень талантливо сделаны, можно было сравнить те годы и наши годы. Совпадение у них было огромное.

То есть в конце 80-х годов, например, уже никого не удивляла стрельба на улицах, убийство сотрудников МУРа, покушение на их жизнь. Просто порой, включаясь в какую-то операцию, ты, в общем-то, уже понимал, что ты находишься почти на фронтовой полосе.

А оружие оказалось в руках у людей, у которых оно ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни в каком государстве, никогда не должно было оказываться - в руках уголовников или тех, для которых жизнь ничего не стоила", - утверждает Андрей Бинев.

Легенда или правда?

Однако в этом приморском городе точку в этой истории не могут поставить до сих пор. Местные историки ищут место захоронения Марии Климовой. Или ее двойника. Есть и такие слухи, что якобы она выжила. Личное дело сотрудника МУРа, в случае особой секретности операции, подлежит уничтожению после смерти или по истечению срока давности событий. Единственное, что удалось найти – это учетная карточка агента Климовой.

"Она уволилась в 52 году. Скорее всего, конечно, она жила, учитывая те документы, которые удалось найти. Ну, то есть смерть ее, там, похороны – это тоже было такое своего рода легендой, которую реализовали там. Но я думаю, что она осталась жива, конечно", - утверждает Людмила Сушкова.

В учетной карточке значится, что Мария Прокофьевна Климова, 1897 года рождения, уволилась в знании капитан милиции запаса. Такое звание в правоохранительных органах появляется только в середине 30-х годов. Выходит, Мурка дожила до этих времен и не погибла? Возможно, в отставке в семейном кругу она тоже не раз исполняла песню о себе.

"Возникает феномен русского шансона, то есть огромного количества таких потоковых стилизаций блатных песен, ну, и собственно говоря, конечно, настоящие такие, аутентичные блатные песни - они сразу выходят на уровень такой суперклассики в этом отношении, поэтому "Мурка" и некоторые другие песни – они действительно становятся очень популярными.

Был такой скандал, уже в 2000-е годы, когда (сейчас уже не вспомню, в каком городе) учитель в музыкальной школе разучил с хором мальчиков "Мурку". Есть замечательные кадры, как они поют тоненькими мальчишескими голосами все эти слова "а теперь маслину получай" и т.д. без улыбки, без всего (ну, как учитель сказал, они и поют). Потом скандал был, по телевизору показывали, чуть ли не директора сняли, этого учителя выгнали. Но, вообще говоря, тяга к "Мурке" - она есть", - считает Михаил Лурье.

На каких только языках не поют песню о тяжелой доле Мурки. Есть варианты на английском, латышском, идише. А уж сколько раз ее пародировали.

"Вы знаете, что пародии делают только на популярные вещи, на популярного артиста. Вот популярная вещь, например, "Мурка". Дошло, что даже мой можно сказать духовный учитель Давид Ашкинази, которому, кстати говоря, в будущем году исполняется 100 лет, был блестящий пианист, и он показывал на разных (ну, конечно не в колонном зале) эстрадных концертах, на вечерах, в ЦДРИ на капустниках, он показывал гениальную совершенно, технически невозможно исполняемую пародию на "Мурку". Как бы сыграл "Мурку" Рахманинов. Или как играет балалаечник. Я не знаю, кроме меня еще никто этого не делал", - говорит Левон Оганезов.

И все же все тайны "Мурки" раскрыть не удается. Что стало с самим Бриллиантом, в Одессе уже никто не помнит. МУРовцы не знают, почему Мария Климова уволилась из милиции только в звании капитана. Возможно ли, что ее обвинили в срыве операции? Она взяла на себя слишком много? Или влюбилась и потеряла бдительность? Если будет найден вариант «Мурки» из 200 куплетов, история прояснится.