Дональд Трамп отказался от посещения ужина с корреспондентами Белого дома

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп не появится на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Он заявил об этом на своей странице в Twitter.

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!" – написал Трамп.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Ежегодные ужины для прессы при Белом доме стали проводить с 1920 года, а сама ассоциация появилась в 1914 году. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей.

Ранее Трамп жестко раскритиковал ряд американских СМИ. Он назвал несколько известных изданий и телеканалов "врагами американского народа".