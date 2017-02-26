Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2017, 09:15

Общество

Дональд Трамп отказался от посещения ужина с корреспондентами Белого дома

Фото: Zuma/ТАСС/Brian Cahn

Президент США Дональд Трамп не появится на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Он заявил об этом на своей странице в Twitter.

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!" – написал Трамп.

Ежегодные ужины для прессы при Белом доме стали проводить с 1920 года, а сама ассоциация появилась в 1914 году. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей.

Ранее Трамп жестко раскритиковал ряд американских СМИ. Он назвал несколько известных изданий и телеканалов "врагами американского народа".

СМИ Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика