Сегодня в СМИ: Суд присяжных для женщин и закон о новостных интернет-агрегаторах

Минкомсвязь, интернет-омбудсмен и Российская ассоциация электронных коммуникаций раскритиковали законопроект, приравнивающий к средствам массовой информации новостные интернет-агрегаторы, такие как "Яндекс.Новости". Не согласны с инициативой депутатов и сами СМИ, которые в результате могут лишиться около 20 процентов трафика, сообщает "Коммерсантъ".

Поправки к закону "Об информации, информтехнологиях и о защите информации" и в КоАП РФ, приравнивающие к СМИ интернет-сайты, используемые для обработки и распространения новостей, внесли в Госдуму депутаты Алексей Казаков и Александр Ющенко. "Мы этот законопроект не видели, к нам он официально не поступал, и эта идея нам не нравится", – заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Категорическим противником" законопроекта выступает и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Он считает, что новостной агрегатор "работает по заданным алгоритмам с неким набором информации, чтобы ее доступным, качественным и удобным способом представить пользователю". "Заставлять робота подчиняться законодательным инициативам – абсолютно бессмысленная затея", – говорит Мариничев.

Учителя не хотят оставаться после уроков

Независимые профсоюзы преподавателей требуют отозвать проект приказа Минобрнауки о режиме рабочего времени педагогов, сообщает "Коммерсантъ". Петицию уже подписали почти 5 тысяч человек. С инициативой выступили активисты профсоюзов "Учитель" и "Университетская солидарность". Они считают, что новые правила приведут к "увеличению ненормированной и неоплачиваемой части рабочего времени учителей и преподавателей".

12 февраля 2016 года рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела проект приказа Минобрнауки. Комиссия одобрила новые правила, которые ранее уже согласовали Минтруд, Минздрав и Общероссийский профсоюз образования. В Минобрнауки настаивают на том, что проект не вносит "никаких изменений" и призван защитить права педагогов.

Вобла пошла по вагонам

Минтранс обновит список товаров, которые может продавать проводник в вагоне поезда без чека. Уведомление об этом опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает "Российская газета".

Перечень того, что проводник предлагает пассажиру к чаю, был утвержден в 1996 году. Теперь его хотят актуализировать, приравняв к тому списку товаров, которые уже предлагаются в разнос в поездах. Там есть и мороженое, и сушеная рыба, в том числе кальмары. Причем Роспотребнадзор не возражает против хранения мороженого в вагонах дальнего следования. И даже прописал специальный порядок для транспортировки мороженого. В штабных вагонах для него уже планируется установить холодильники.

Сейчас по закону торговать вразнос в поездах можно без чека, но по просьбе пассажира проводнику нужно быть готовым выписать товарную квитанцию.

"01" разыграют по конкурсу

МЧС России вынуждено менять всю систему сигнализации о пожарах в больницах, интернатах и школах. В службе пожарной охраны грядут большие перемены. Передавать тревожный сигнал из школ, домов престарелых и других социальных заведений доверят частным фирмам. И работающая ныне на сигнал "01" умная автоматика, созданная в МЧС, будет заменена на те коммерческие аналоги, которые победят в конкурсах.

О том, как это скажется на безопасности детей, пациентов и стариков, "Российской газете" рассказал заместитель главы МЧС России, генерал-лейтенант Леонид Беляев.

Женщинам вернули присяжных

Конституционный суд вернул женщинам право на суд присяжных – но только тем, кого еще не начали судить. Поэтому украинскую летчицу Надежду Савченко это решение не затронет, сообщают "Ведомости".

Лишение женщин суда присяжных не отвечает принципу юридического равенства, приводит к дискриминации и ограничивает их право на судебную защиту, решил Конституционный суд (КС), который огласил в четверг постановление по жалобе Алены Лымарь, осужденной за убийство дочери на восемь лет. Она пожаловалась в КС на дискриминацию после того, как ей было отказано в передаче ее дела суду присяжных.

Согласно действующим правилам подсудности на рассмотрение дела коллегией присяжных могут рассчитывать только те, кому грозит высшая мера наказания (пожизненное лишение свободы), но ст. 57 Уголовного кодекса запрещает приговаривать женщин к такому наказанию, следовательно, и суда присяжных им не полагается.

Россияне все чаще совершают покупки в интернете через мобильные приложения

Россияне в 2015 году стали чаще покупать онлайн с мобильных устройств, свидетельствуют данные крупнейших интернет-ритейлеров, которых опросили "Ведомости". Так, у Ozon.ru доля покупок через смартфоны и планшеты выросла на 36 процентов по сравнению с 2014 годом до 30 процентов. На такие покупки в 2015 году пришлось 38 процентов (или 7,8 миллиарда рублей с НДС) всех интернет-продаж сети бытовой техники и электроники "М.видео" – это на 40 процентов больше, чем годом ранее. На столько же в прошлом году выросла доля мобильных покупок у онлайн-ритейлера одежды и аксессуаров KupiVip.

У другого интернет-продавца одежды – Lamoda доля заказов через мобильные приложения увеличилась в 3 раза по сравнению с 2014 годом. По итогам девяти месяцев 2015 года на этот канал приходилось 36 процентов всей выручки, или около 3,9 миллиарда рублей. В среднем на заказы с мобильных устройств приходится около 15 процентов всех покупок россиян в интернете – за 2015 год эта доля выросла более чем в полтора раза.

Тариф против правил

В минкомсвязи считают нарушением действия сотовых операторов, связанные с взиманием платы за прослушивание сообщения "Абонент недоступен". "Операторами может взиматься плата только в том случае, если вызываемый абонент подключает дополнительные услуги типа голосовой почты, автоответчика"", напомнил "Российской газете" замдиректора департамента регулирования радиочастот и сетей связи минкомсвязи Михаил Быковский.

Все больше абонентов в последнее время жалуются на то, что сотовые компании берут деньги буквально за ожидание соединения. Пока за сам набор номера в России они снимать деньги со счета не могут, так как это бесплатная услуга. Но вот за фразу "Абонент вне зоны доступа" по ряду пакетных тарифов уже списывают небольшую сумму. Это интерпретируется как включение автоответчика и начало разговора.