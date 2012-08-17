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17 августа 2012, 11:42

Сотрудники "Спорт-Экспресса" устроили забастовку

СМИ заработная плата забастовки Спорт-Экспресс

Сотрудники известного российского спортивного издания "Спорт-экспресс" заявили о приостановке работы над газетой. Уже несколько месяцев коллективу не выплачивают зарплату.

Несколько десятков сотрудников "Спорт-Экспресса" на общем собрании 15 августа приняли решение приостановить работу над газетой, поскольку коллективу вот уже несколько месяцев не выплачивают заработную плату, сообщает Чемпионат.ком со ссылкой на бывшего шефа и создателя "Спорт-экспресс Интернет" Виктора Галенко.

Редакция намерена полностью прекратить выпуск газеты, если в ближайшее время руководство издания в лице генерального директора Ивана Рубина не решит вопросы по заработной плате. "Господин Рубин, уведомленный, что проводится собрание коллектива и находящийся в среду на своем рабочем месте, отказался принимать какое-либо участие в обсуждении проблемы", — сообщил Галенко.

"Спорт-Экспресс" выпускается тиражом около 600 000 экземпляров в 32 городах мира. Среди них - Москва, Нью-Йорк, Рига, Минск и Киев.

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